"Пошел нах*й" и "язык в ж*пе": в сети сравнили маты Барны и Коломойского

После того, как народный депутат от Блока Петра Порошенко Олег Барна выругался матом на журналиста и послал украинского олигарха Игоря Коломойского, в сети вспомнили, как обращался к представителям СМИ сам Коломойский.

"Перед тем, как визжать, какой Барна негодяй, обматерил журналиста Коломойского, Зеленскому и 1+1, надо вспомнить, как Коломойский материл Найема и Лещенко. Вот сравните Барну и Коломойского, интеллектуальный уровень нашей так называемой элиты поражает", - написал на странице в Facebook журналист Андрея Дзиндзя.

Он прикрепил соответствующее видео к посту.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Барна в кулуарах Рады послал Коломойского. Журналисты показали видео.