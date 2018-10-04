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"Пошел нах*й" и "язык в ж*пе": в сети сравнили маты Барны и Коломойского

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После того, как народный депутат от Блока Петра Порошенко Олег Барна выругался матом на журналиста и послал украинского олигарха Игоря Коломойского, в сети вспомнили, как обращался к представителям СМИ сам Коломойский.

"Перед тем, как визжать, какой Барна негодяй, обматерил журналиста Коломойского, Зеленскому и 1+1, надо вспомнить, как Коломойский материл Найема и Лещенко. Вот сравните Барну и Коломойского, интеллектуальный уровень нашей так называемой элиты поражает", - написал на странице в Facebook журналист Андрея Дзиндзя.

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Он прикрепил соответствующее видео к посту.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Барна в кулуарах Рады послал Коломойского. Журналисты показали видео.

Персоны
Олег БарнаИгорь КоломойскийАндрій Дзиндзя
Место
Украина
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чорний Жупан
чорний Жупан
Че больше укры срутся, тем смешнее маскалям
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