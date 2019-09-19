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19 сентября • обновлено в 17:15
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"Взрывы и убийства по всей стране": Портников предупредил о мести России Зеленскому

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Если президент Украины Владимир Зеленский не пойдет на поводу у России в вопросе Донбасса, страна-агрессор начнет мстить ему. Она может устроить провокации и кровопролитие по всей территории государства, а Зеленского сделает таким же врагом, как считала его предшественника Петра Порошенко.

Такой прогноз озвучил в статье для "Эспрессо" украинский журналист, публицист Виталий Портников. По его словам, ситуация с "формулой Штайнмайера" на переговорах в Минске доказывает высокую вероятность реализации подобного сценария.

"Можно играться в "оттепель", о которой без особых колебаний говорил министр иностранных дел Вадим Пристайко. Можно звонить Путину и выражать взаимное удовлетворение в связи с обменом украинских заложников на Владимира Цемаха. Можно бегать по кремлевским кабинетам и спрашивать, кто первый хочет окончить войну и снять с этого сливки. Можно на многосторонних встречах обещать, что в случае проведения выборов на Донбассе будет имплементирован закон об особом статусе – и называть это "формулой Штайнмайера". Все это – еще не политика. Все это – попытка остаться в мире собственных иллюзий невежественных и детских", – пишет Портников.

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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Он предупредил действующего президента, что спустя время может наступить день, когда нужно подписаться под согласием проводить выборы на оккупированных территориях в присутствии российских военных и прочих бандитов. Кроме того, он рискует быть вынужденным согласиться, что особый статус оккупированной территории, которая так и останется оккупированной, должен быть зафиксирован в украинской Конституции.

"И когда ты понимаешь, что после этой подписи произойдет в Киеве – даже если в обмен на предательство тебе обещают встречу в "нормандском формате" и "просто перестать стрелять". Вот это и есть политика. Многоопытный Леонид Кучма так просто и объяснил россиянам: начнутся волнения. Не нужно думать, что россияне не поняли – тем более, что их делегацию на переговорах возглавляет Борис Грызлов, который прошел первый Майдан вместе с Кучмой. Россияне все поняли. Россияне обрадовались. Волнения им и нужны. Ради этих волнений, ради полной дестабилизации Украины, ради ее краха они и работают", – считает журналист.

Что касается Зеленского, то его, по мнению Портникова, Москва просто использует, бросая различные наживки и наблюдая, клюнет ли он на них.

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"А так как Зеленский в решающий момент насаживаться на кремлевский крючок не захотел, они его скоро возненавидят. Как возненавидели Порошенко, с которым тоже в 2014 году собирались "договариваться". Договариваться на языке Кремля означает – использовать и обмануть. Никаких других значений это слово в российском политическом языке не имеет. И если Зеленский не захочет или просто побоится быть использованным, обманутым, выпотрошенным и выброшенным, как кости от карася, не будет никакой встречи в "нормандском формате", никакого разведения войск, никакого прекращения войны", – прогнозирует Портников.

"А будет ее продолжение, будут попытки дестабилизации на всей территории страны, взрывы, убийства, тонны компромата и призывы президента защищать страну, а не думать о капитуляции перед агрессором. Будет армия, мова, вера", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Портников также писал, что Кремль всеми способами пытается склонить Украину к капитуляции на Донбассе ради встречи в "нормандском формате". Однако если президент Владимир Зеленский пойдет у агрессора на поводу, то рискует войти в историю как тот, кто развязал гражданскую войну.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на Донбассе Мирные переговоры в Минске
Персоны
Виталий Портников Владимир Зеленский
Место
Украина
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Станкевичус Лілія
Станкевичус Лілія
Зеленському начхати. Йому головне ублажити Коломойського і забезпечити процвітання 95-го кварталу.
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руденко евгений
руденко евгений
Виталя, ну тогда у Зеленского нет выхода! И оставьте его в покое...
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