Порошенко встретился с проукраинскими активистами из Севастополя

В открытом офисе партии "Европейская солидарность" лидер партии Петр Порошенко встретился с активистами, которые вынуждены были покинуть Крым из-за оккупации полуострова Российской Федерацией.

Встреча состоялась по случаю Дня города Севастополя, сообщается на сайте политсилы.

Пресс-служба "Европейской солидарности"

Михаил Джамаль – волонтер, который отказался от российского гражданства. За свою активную проукраинскую позицию он попал в черные списки ФСБ и вынужден был буквально с сумкой покинуть Крым. Сейчас Михаил ведет несколько строительных проектов, объединяет вокруг себя вынужденных переселенцев из Крыма и принципиально не продает свои дома пророссийским гражданам.

Владимир Чекрыгин – активист, волонтер, правозащитник. Так же был вынужден уехать из Севастополя из-за преследования российских силовиков. Повсюду носит с собой флаг Украины с надписью "Севастополь".

Пресс-служба "Европейской солидарности"

Также во встрече приняли участие волонтер, Народный герой Украины Марина Собко, общественные активисты Александр Тюряев и Валерий Макаев.

Порошенко подчеркнул, что освобождение Крыма является одним из приоритетов "Европейской солидарности", и эта тема никогда не исчезнет с повестки дня партии до полной деоккупации Крыма. Он также отметил, что после парламентских выборов фракция "Европейской солидарности" будет делать все, чтобы украинская власть и международные партнеры Украины давили на страну-агрессора и усиливали санкции, которые в итоге заставят Кремль освободить Крым от оккупации.

Пресс-служба "Европейской солидарности"

Как сообщал OBOZREVATEL, партия "Европейская солидарность" обнародовала первую 50-ку избирательного списка кандидатов в народные депутаты Украины.

Почти половина кандидатов не были в парламенте, более 30 процентов – женщины. Каждый третий кандидат попал в список по результатам праймериз, которые проводились ОО "Солідарна справа громад".

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