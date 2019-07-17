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Порошенко внес наибольший вклад в развитие государственности среди всех президентов Украины – исследование

9.2т Читать материал на украинском

Пятый президент Украины Петр Порошенко внес наибольший вклад в развитие украинской государственности среди всех президентов Украины за всю историю независимости.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного Институтом стратегических исследований и прогнозов "Янус" и Центром "СОЦИС" с 3 по 9 июля 2019 года.

Респонденты считают, что именно Порошенко был самым эффективным главой государства в большинстве из направлений развития страны. Особенно значительные достижения Порошенко – европейская интеграция и укрепление обороноспособности Украины, укрепление независимости нашего государства и проведение реальных реформ.

Исследователи также отмечают, что оценка достижений Порошенко на посту президента Украины по сравнению с прошлым годом существенно улучшилась.

Петр Порошенко

Петр Порошенко

Новости
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Порошенко внес наибольший вклад в развитие государственности среди всех президентов Украины – исследование

Опрос проводился на планшетах методом F2F по общенациональной выборке, представляющей взрослое население Украины (кроме Крыма и неподконтрольных территорий на востоке Украины) по таким показателям как пол, возраст, регион проживания и тип населенного пункта. Объем выборки: n = 2000 респондентов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Зарваницком духовном центре в Тернопольской Порошенко отметил, что Украина сейчас проходит очень непростые испытания и нуждается в молитве и объединении всего народа.

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Персона
Петр Порошенко
Тег
Партия "Европейская солидарность"
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Harrison Vivian
Harrison Vivian
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Loskutov Виталий
Loskutov Виталий
Поэтому его на выборах послали как нацика и барыгу.
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Ин Хозя
Ин Хозя
Задумайтесь где хоть одно позитивное, что он сделал для поднятия экономики? Может какие заводы пооткрывал, которые существенно подняли экономику страны? А может быть война на Донбассе, может быть Томас или ограничения торговли с агрессором? Может проведение парада, экономику подняло? Пыль в глаза, а потом для народа, оговорюсь не всего, но и моча сойдёт за божью росу! Да слава Украине, это я тем ну сами поняли)!
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