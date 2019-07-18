Главная Новости
Мова Язык
Блоги Мир

/ Новости политики

Порошенко в Страсбурге: поддерживаю принятие резолюции Европарламента по украинским политзаключенным в России

991 Читать материал на украинском

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко поприветствовал одобрение новоизбранным составом Европейского парламента резолюции относительно украинских политических заключенных в России.

"Принимая участие в сегодняшних дебатах, чувствовал, что нахожусь в кругу искренних друзей свободной независимой европейской Украины, которые болеют за судьбу украинских граждан. Глубоко благодарен за четкий призыв со стороны европейских депутатов к российским властям безотлагательно и безусловно освободить всех украинских граждан, которые незаконно удерживаются на территории России и временно оккупированных ею территориях Украины, включая 24 украинских моряка", – цитирует его пресс-служба "ЕС".

Он отметил, что особое внимание Европарламента к свободе украинцев подчеркивает тот факт, что в тексте резолюции закреплен поименный список из 130 украинских политических заключенных.

"Присоединяюсь к требованию к российским властям обнародовать полный список украинских граждан, которые незаконно удерживаются на временно оккупированных территориях, и предоставить беспрепятственный доступ к временно оккупированным территориям Украины для представителей международных неправительственных организаций, занимающихся правами человека", – отметил Порошенко.

Новости
Порошенко: "ЕС" пресекла попытку пророссийских лоббистов в Европарламенте разрушить защиту Украины

"Поддерживаю инициативу о начале Европейским Союзом механизма постоянного мониторинга за политически мотивированными судебными процессами в России и временно оккупированном Крыму, а также направления независимых врачей к украинским политическим заключенным, чтобы получить объективную картину состояния их здоровья", – добавил политик.

Он подчеркнул, что высоко ценит консолидированную позицию Европарламента о необходимости не только хранить действующий режим санкций в отношении Российской Федерации за нарушение территориальной целостности и агрессию против Украины до полного выполнения Минских договоренностей, но и дальше усиливать ограничительные меры против России и лиц, ответственных за задержание, осуждение и нарушение прав политических заключенных.

Петр Порошенко

Петр Порошенко

"Благодарен за четкое осуждение Европарламентом акта агрессии России против Украины 25 ноября 2018 у Керченского пролива и требование полностью выполнить приказ международного трибунала по морскому праву и безотлагательно и безусловно освободить 24 украинских моряков и три корабля. Примечательно, что Европарламент отдельно признал условия освобождения украинских моряков, изложенные в российских дипломатических нотах 25 июня 2019 года, противоречащих приказу международного трибунала и направленных на ухудшение ситуации", – сказал Порошенко.

Он также выразил радость, что по итогам многочисленных встреч команды "Европейской солидарности" с руководством ключевых политических групп Европарламента, обновленной Группой друзей европейской Украины и многими европейскими депутатами удалось не только выйти на максимально амбициозный текст резолюции в защиту свободы всех украинских граждан, которые незаконно удерживаются Кремлем, но и сформировать на перспективу новое мощное и консолидированное ядро Европейского парламента в поддержку территориальной целостности и евроинтеграционного курса нашего государства.

Новости
Порошенко: только от нас зависит, будет ли Украина игроком на мировой шахматной доске, или пешкой, которая ничего не решает

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 18 июля, новоизбранный Европейский парламент поддержал резолюцию Украине по политзаключенным Кремля, которой осуждаются действия страны-агрессора России.

Напомним, политическая сила Порошенко настаивала на том, чтобы Евпропарламент присоединился к давлению на Россию ради освобождения пленников Кремля и незаконно осужденного в Италии нацгвардейца Виталия Маркива.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Персона
Петр Порошенко
Теги
Партия "Европейская солидарность" Европейский парламент
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
4
28
Смешно
4
Интересно
2
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Питон Каа
Питон Каа
Попрошайка все еще шарахается там по коридорам Европарламента? Да уж, времена меняются, раньше денежки хоть какие-то под этот скулеж давали, а теперь только бестолковыми резолюциями кормят... Эту резолюцию можно скрутить трубочкой и засунуть туда же куда и остальные. У Порошенко их уже там много накопилось, а все без толку. Как там "Северный поток - 2", удалось остановить?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel