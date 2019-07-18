Порошенко в Страсбурге: поддерживаю принятие резолюции Европарламента по украинским политзаключенным в России

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко поприветствовал одобрение новоизбранным составом Европейского парламента резолюции относительно украинских политических заключенных в России.

"Принимая участие в сегодняшних дебатах, чувствовал, что нахожусь в кругу искренних друзей свободной независимой европейской Украины, которые болеют за судьбу украинских граждан. Глубоко благодарен за четкий призыв со стороны европейских депутатов к российским властям безотлагательно и безусловно освободить всех украинских граждан, которые незаконно удерживаются на территории России и временно оккупированных ею территориях Украины, включая 24 украинских моряка", – цитирует его пресс-служба "ЕС".

Он отметил, что особое внимание Европарламента к свободе украинцев подчеркивает тот факт, что в тексте резолюции закреплен поименный список из 130 украинских политических заключенных.

"Присоединяюсь к требованию к российским властям обнародовать полный список украинских граждан, которые незаконно удерживаются на временно оккупированных территориях, и предоставить беспрепятственный доступ к временно оккупированным территориям Украины для представителей международных неправительственных организаций, занимающихся правами человека", – отметил Порошенко.

"Поддерживаю инициативу о начале Европейским Союзом механизма постоянного мониторинга за политически мотивированными судебными процессами в России и временно оккупированном Крыму, а также направления независимых врачей к украинским политическим заключенным, чтобы получить объективную картину состояния их здоровья", – добавил политик.

Он подчеркнул, что высоко ценит консолидированную позицию Европарламента о необходимости не только хранить действующий режим санкций в отношении Российской Федерации за нарушение территориальной целостности и агрессию против Украины до полного выполнения Минских договоренностей, но и дальше усиливать ограничительные меры против России и лиц, ответственных за задержание, осуждение и нарушение прав политических заключенных.

Петр Порошенко

"Благодарен за четкое осуждение Европарламентом акта агрессии России против Украины 25 ноября 2018 у Керченского пролива и требование полностью выполнить приказ международного трибунала по морскому праву и безотлагательно и безусловно освободить 24 украинских моряков и три корабля. Примечательно, что Европарламент отдельно признал условия освобождения украинских моряков, изложенные в российских дипломатических нотах 25 июня 2019 года, противоречащих приказу международного трибунала и направленных на ухудшение ситуации", – сказал Порошенко.

Он также выразил радость, что по итогам многочисленных встреч команды "Европейской солидарности" с руководством ключевых политических групп Европарламента, обновленной Группой друзей европейской Украины и многими европейскими депутатами удалось не только выйти на максимально амбициозный текст резолюции в защиту свободы всех украинских граждан, которые незаконно удерживаются Кремлем, но и сформировать на перспективу новое мощное и консолидированное ядро Европейского парламента в поддержку территориальной целостности и евроинтеграционного курса нашего государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 18 июля, новоизбранный Европейский парламент поддержал резолюцию Украине по политзаключенным Кремля, которой осуждаются действия страны-агрессора России.

Напомним, политическая сила Порошенко настаивала на том, чтобы Евпропарламент присоединился к давлению на Россию ради освобождения пленников Кремля и незаконно осужденного в Италии нацгвардейца Виталия Маркива.

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