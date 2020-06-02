Обсудили безвиз и миллиардную помощь Украине: Порошенко тепло встретился с послом ЕС

Председатель политической партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко встретился с Послом Европейского Союза в Украине Матти Маасикасом.

Порошенко приветствовал решение Европейской Комиссии о выделении Украине последнего транша в размере 500 млн евро в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи и подготовку новой программы помощи в размере 1,2 млрд евро, передает пресс-служба "Европейской солидарности".

Также он выразил благодарность за неизменную поддержку Украины со стороны ЕС для укрепления макроэкономической стабильности, реформ, а также преодоление социально-экономических последствий пандемии коронавируса.

eurosolidarity.org

В контексте подготовки к июньскому заседанию Европейского Совета пятый президент призвал лидеров Европейского Союза к сохранению и усилению санкционного давления против России, дальнейшему укреплению единства и солидарности с Украиной для восстановления территориальной целостности нашего государства.

Собеседники поприветствовали приближение третьей годовщины введения безвизового режима между Украиной и Европейским Союзом, что стало одним из самых весомых достижений в истории двусторонних отношений.

eurosolidarity.org

"11 июня мы будем отмечать историческую третью годовщину получения безвизового режима с Европейским Союзом. Я считаю это уникальным и символическим событием в сотрудничестве между Украиной и ЕС. Миллионы украинцев, посетивших Европейский Союз, стали еще больше сторонниками европейских ценностей и европейской демократии. Это также и символ доверия, который продемонстрировали и Украина, и Евросоюз", – подчеркнул Порошенко.

Он отметил большое значение заявления, что безвиз не подлежит обсуждению и после преодоления пандемии сотрудничество в между Украиной и Европейским Союзом будет усиливаться.

Посол Маасикас, в свою очередь, отметил, что безвизовые путешествия является достижением, которое было ответственно использовано обеими сторонами. "Конечно, стоит отмечать эту дату", – добавил он.

eurosolidarity.org

Вместе с тем, Порошенко отметил важность дальнейшего углубления интеграции Украины в Европейский Союз. Он выразил особые ожидания на следующее председательство Германии в Совете ЕС во второй половине 2020 года. Пятый президент выразил обеспокоенность тенденциями к сокращению за последние 12 месяцев торговли между Украиной и ЕС в рамках углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, что требует совместной адекватной реакции, в том числе путем обновления и совершенствования Соглашения об ассоциации.

Особое внимание было уделено опасной тенденции возвращения Украины к временам политически мотивированных преследований, торможения и шагов назад в реформировании правосудия, прокуратуры, в налоговой и таможенной сферах, что может поставить под сомнение достигнутый Украиной прогресс за последние годы и подорвать доверие со стороны международных партнеров.

eurosolidarity.org

Порошенко также поблагодарил страны Большой семерки за позицию не приглашения Владимира Путина на саммит G7.

Как сообщал OBOZREVATEL, Петр Порошенко встретился с Временным поверенным США в Украине Кристиной Квин и обсудил российскую агрессию.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!