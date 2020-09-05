Порошенко: санкции от России – как награда за оборону Украины

Санкции, которые ввели российские власти против пятого президента Петра Порошенко и ряда украинских депутатов – это как знак качества, как награда за защиту государственных интересов Украины.

Об этом лидер партии "Европейская Солидарность" заявил во время встречи со сторонниками в Дрогобыче Львовской области.

"Российская Федерация ввела персональные санкции против Петра Порошенко. Это как государственная награда. А кроме того, против Олега Синютки, против Степана Кубива и многих других патриотов. Это – как знак качества", – убежден Порошенко.

"Они пытались шесть лет нас напугать. Шесть лет, благодаря нашим с вами усилиям, мы сохранили Украину. Шесть лет мы разрушали их планы разорвать Украину и создать Новороссию. Шесть лет назад ребята, в том числе из Дрогобыча, ехали на Майдан для того, чтобы сохранить европейскую Украину. А потом прямо с Майдана на фронт для того, чтобы дать отпор российской агрессии, которая никак не может смириться с самим фактом существования нашего с вами независимого государства", – уточнил Петр Порошенко.

Лидер партии отметил, что "Европейская Солидарность" и внутри страны продолжает держать оборону против пятой колонны Кремля и непрофессиональной власти, которая боится оппозиционных политиков больше, чем настоящих врагов Украины.

"Против кого они борются? Кто для них враги? София Федина – потому что президент считает себя против нее пострадавшим. Он ее боится. Так мы же и не обещали легкой жизни, мы обещали, что фракция "Европейской Солидарности" будет тем парламентским спецназом, который не даст нам затянуть за волосы в Российскую империю", – отметил пятый президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, пятый президент Украины Петр Порошенко призвал власть начать диалог по масштабному обновлению Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

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