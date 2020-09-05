МоваЯзык

Топ-темы:

Порошенко: санкции от России – как награда за оборону Украины

Мария Шевчук
Мария Шевчук
Политика
2,0 т.
Петр Порошенко прокомментировал персональные российские санкции

Петр Порошенко прокомментировал персональные российские санкции. Европейская солидарность

Санкции, которые ввели российские власти против пятого президента Петра Порошенко и ряда украинских депутатов – это как знак качества, как награда за защиту государственных интересов Украины.

Об этом лидер партии "Европейская Солидарность" заявил во время встречи со сторонниками в Дрогобыче Львовской области.

"Российская Федерация ввела персональные санкции против Петра Порошенко. Это как государственная награда. А кроме того, против Олега Синютки, против Степана Кубива и многих других патриотов. Это – как знак качества", – убежден Порошенко.

"Они пытались шесть лет нас напугать. Шесть лет, благодаря нашим с вами усилиям, мы сохранили Украину. Шесть лет мы разрушали их планы разорвать Украину и создать Новороссию. Шесть лет назад ребята, в том числе из Дрогобыча, ехали на Майдан для того, чтобы сохранить европейскую Украину. А потом прямо с Майдана на фронт для того, чтобы дать отпор российской агрессии, которая никак не может смириться с самим фактом существования нашего с вами независимого государства", – уточнил Петр Порошенко.

Лидер партии отметил, что "Европейская Солидарность" и внутри страны продолжает держать оборону против пятой колонны Кремля и непрофессиональной власти, которая боится оппозиционных политиков больше, чем настоящих врагов Украины.

"Против кого они борются? Кто для них враги? София Федина – потому что президент считает себя против нее пострадавшим. Он ее боится. Так мы же и не обещали легкой жизни, мы обещали, что фракция "Европейской Солидарности" будет тем парламентским спецназом, который не даст нам затянуть за волосы в Российскую империю", – отметил пятый президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, пятый президент Украины Петр Порошенко призвал власть начать диалог по масштабному обновлению Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

УкраинаРоссийско-украинский конфликтВойна на ДонбассеПартия "Европейская солидарность"Петр Порошенко
Почему вы можете доверять OBOZREVATEL
Поделиться в Facebook
  2. Политика