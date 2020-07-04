Порошенко рассказал BBC о мести неопытного политика и 'пятой колонны' Кремля

Политические преследования против пятого президента Украины – это месть неопытного президента Владимира Зеленского, в окружении которого есть представители "пятой колонны" Кремля. Об этом Петр Порошенко заявил в эксклюзивном интервью корреспонденту телеканала BBC Джонни Фишеру.

"Это – месть. Это месть неопытного политика, который считает, что таким образом удастся решить его проблему. Он считает, что сейчас, когда его рейтинг стремительно падает, он должен заменить крах реформ, беду в экономике, глубокий кризис, катастрофу в борьбе против коронавируса и драматическую, плохую ситуацию по защите нашего государства от российской агрессии, – он хочет заменить все эти нужные реформы, которых ждет страна, на телешоу. Потому что телешоу – это единственное, на чем он разбирается, что он может профессионально делать. Но люди не верят в это телешоу – и это самое главное", – подчеркнул Порошенко.

На вопрос журналиста, не жалеет ли он о месседже своей избирательной кампании и борды, на которых Порошенко был против Путина, пятый президент ответил: "Я был бы одним из самых счастливых людей в мире, если бы я ошибался. Но, к сожалению, это правда. И "пятая колонна" Кремля сейчас играет очень важную роль в Украине. Команда человека из Кремля, которая пять лет моего президентства просидела в Москве, – теперь он представлен в Офисе президента, в Государственном бюро расследований, в Генеральной прокуратуре. Именно об этом я и говорил в прошлом году. И, к сожалению, я был прав, а мои критики ошибались", – заверил Порошенко.

"Я не говорю, что украинский президент – человек Путина. Никогда. Я говорю, что он довольно неопытный, и его команда, к которой принадлежит один человек, находившийся в России все пять лет моего президентства, точно играет очень негативную роль. И в этой ситуации – это политическое возмездие. Я абсолютно убежден, что нам нужно объединять страну, а не разъединять ее. Украинский народ ждет этого от украинской власти, включая президента", – убежден Петр Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Печерский районный суд Киева перенес заседание по избранию меры пресечения пятому президенту Украины, лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко на 8 июля.