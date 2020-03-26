Порошенко призвал организовать "воздушный мост" с Китаем: в чем суть

Правительство Украины должно инициировать создание так называемого "воздушного моста" с Китаем, чтобы максимально оперативно получить необходимые средства защиты и оборудование для борьбы с коронавирусом.

С такой инициативой к премьер-министру Дениса Шмыгалю обратился пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко. Он также предложил включить в антикризисный штаб представителей парламентских фракций.

Такой антикризисный штаб по словам Порошенко должен принимать необходимые для людей решения и жестко останавливать попытки под прикрытием эпидемии "протянуть" лоббистские решения.

Петр Порошенко

"Сегодня я обратился к премьер-министру для того, чтобы был организован воздушный мост между Китаем и Украиной для того, чтобы аппараты искусственной вентиляции легких, защитные костюмы, защитные маски распределить через 50 антивирусных центров для того, чтобы врачи знали, что они защищены. Будут защищены врачи – будут защищены люди", – убежден Порошенко.

Кроме того, он отметил необходимость защитить малообеспеченных граждан. Порошенко сообщил, что соцопрос, проведенный в Украине, показывает, что большинство украинцев имеет финансовых ресурсов на месяц-полтора для того, чтобы физически прожить.

"Дать ответ этим людям – это сегодня задача власти. Мы предложили сегодня объединиться, я внес предложение войти в антикризисный штаб, и очень приятно, что мое предложение было принято. Под руководством премьер-министра, с участием председателя ВРУ, представительства Офиса президента, руководителей или лидеров политических партий и фракций парламента этот антикризисный штаб будет нарабатывать не лоббистские "хотелки", которые хотели включить в эти законопроекты, а будет нарабатывать то, что защитит людей и страну", – подчеркнул Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Порошенко заявил, что антикризисный штаб при президенте должен работать с участием чиновников и представителей парламента. Приоритетные задачи – обеспечение медицинских работников, защита людей пенсионного возраста и срочные антикризисные экономические меры.

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