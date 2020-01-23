Порошенко примет участие в заседании совета Украина-НАТО в Брюсселе

Пятый президент Украины, председатель политической партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко посетит Брюссель. Визит начнется 27 января.

Во время поездки запланировано его участие в заседании Межпарламентской совета Украина-НАТО, а также ряд встреч с руководством Европейской народной партии и институтов Евросоюза и депутатами Европарламента, говорится на сайте "ЕС".

Напомним, в мае 2019 Порошенко принимал участие в неформальной встрече лидеров стран Восточного партнерства в Брюсселе. Тогда нардеп отметил, что за предстоящие 10 лет сотрудничество между странами должно еще больше углубиться. Особенно – в процессе осуществления необходимых реформ. В Брюсселе отметили прогресс Украины за последние несколько лет и поблагодарили Порошенко за неизменный проевропейский демократический курс.

Порошенко примет участие в заседанни совета Украины НАТО в Брюсселе

Как сообщал OBOZREVATEL, команда Порошенко в 2019 году реализовала ряд стратегических изменений, которые обеспечили будущее Украины и сделали неотвратимым курс в ЕС и НАТО.

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