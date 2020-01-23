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23 января • обновлено в 18:21
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Порошенко примет участие в заседании совета Украина-НАТО в Брюсселе

1.3т
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Пятый президент Украины, председатель политической партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко посетит Брюссель. Визит начнется 27 января.

Во время поездки запланировано его участие в заседании Межпарламентской совета Украина-НАТО, а также ряд встреч с руководством Европейской народной партии и институтов Евросоюза и депутатами Европарламента, говорится на сайте "ЕС".

Напомним, в мае 2019 Порошенко принимал участие в неформальной встрече лидеров стран Восточного партнерства в Брюсселе. Тогда нардеп отметил, что за предстоящие 10 лет сотрудничество между странами должно еще больше углубиться. Особенно – в процессе осуществления необходимых реформ. В Брюсселе отметили прогресс Украины за последние несколько лет и поблагодарили Порошенко за неизменный проевропейский демократический курс.

Порошенко примет участие в заседанни совета Украины НАТО в Брюсселе

Порошенко примет участие в заседанни совета Украины НАТО в Брюсселе

Как сообщал OBOZREVATEL, команда Порошенко в 2019 году реализовала ряд стратегических изменений, которые обеспечили будущее Украины и сделали неотвратимым курс в ЕС и НАТО.

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Автор
Глеб Иванов
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Заценили? Петруха вас запродал стратегическим партнерам. И у вас неотвратимый курс. Плывите xpюндели, вас прямо таки ждет свет, в конце туннеля. Не могу пожелать вам покоиться с миром, не заслужили.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Когда пэдро протрезвеете, скажите ему, что он больше не президент
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Mega Death
Mega Death
. Венгрия и дальше будет блокировать проведение Совета Украина — НАТО, заявил в четверг посол Венгрии на Украине Иштван Ийдятро. "Венгрия не блокирует процесс интеграции Украины в НАТО. Мы блокируем только один форум, это политический уровень - Совет Украина — НАТО. И будем блокировать дальше
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