МоваЯзык
Регистрация
БлогиМир

/Новости политики

Порошенко показал, как прожил год: невероятные снимки

623Читать материал на украинском

Президент Украины Петр Порошенко 3 января показал, как прожил насыщенный на события 2018 год.

Такими итогами ушедшего года он поделился на своей странице в Facebook, поблагодарив всех, кто был с ним рядом.

"Таким был мой год 2018 ... Спасибо всем, кто был рядом", – подписал президент.

Новости
"Безвиз работает!" Порошенко озвучил, сколько миллионов украинцев побывали в ЕС
Петр Порошенко, Ангела Меркель, Эммануэль Макрон

Петр Порошенко, Ангела Меркель, Эммануэль Макрон

Петр Порошенко и Керсти Кальюлайд.

Петр Порошенко и Керсти Кальюлайд.

Петр Порошенко и патриарх Филарет

Петр Порошенко и патриарх Филарет

Петр Порошенко и Ангела Меркель

Петр Порошенко и Ангела Меркель

Петр Порошенко и патриарх Варфоломей

Петр Порошенко и патриарх Варфоломей

Порошенко показал, как прожил год: невероятные снимки
Порошенко показал, как прожил год: невероятные снимки
Порошенко показал, как прожил год: невероятные снимки
Порошенко показал, как прожил год: невероятные снимки
Петр и Марина Порошенко с Жаном Рено

Петр и Марина Порошенко с Жаном Рено

Порошенко показал, как прожил год: невероятные снимки
Порошенко показал, как прожил год: невероятные снимки
Порошенко показал, как прожил год: невероятные снимки
Порошенко показал, как прожил год: невероятные снимки
Порошенко показал, как прожил год: невероятные снимки
Порошенко показал, как прожил год: невероятные снимки
Порошенко показал, как прожил год: невероятные снимки
Порошенко показал, как прожил год: невероятные снимки
Порошенко показал, как прожил год: невероятные снимки
Порошенко показал, как прожил год: невероятные снимки
Порошенко показал, как прожил год: невероятные снимки
Порошенко показал, как прожил год: невероятные снимки
Порошенко показал, как прожил год: невероятные снимки
Порошенко показал, как прожил год: невероятные снимки
Порошенко показал, как прожил год: невероятные снимки
Порошенко показал, как прожил год: невероятные снимки

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Порошенко обратил внимание на успешное развитие украинской музыки в минувшем 2018 году, опубликовав видео с фрагментами новых песен.

Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
0
1
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Михайлов Александр
Михайлов Александр
Алкаша благодарите, что живете в нищите)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
В переход пробираться спеши, пепе, а нам лучше пояснить, что ты как гарант Конституции сделал для того, чтобы заявление Конституции о том, что народ власть было реализовано на практике. Что определяет народ в Украине перед которым ты дурака валяешь узурпировал его власть, ПеПе?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Кому интересно как живет марионетка
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наши блоги