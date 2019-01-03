Порошенко показал, как прожил год: невероятные снимки

Президент Украины Петр Порошенко 3 января показал, как прожил насыщенный на события 2018 год.

Такими итогами ушедшего года он поделился на своей странице в Facebook, поблагодарив всех, кто был с ним рядом.

"Таким был мой год 2018 ... Спасибо всем, кто был рядом", – подписал президент.

Петр Порошенко, Ангела Меркель, Эммануэль Макрон

Петр Порошенко и Керсти Кальюлайд.

Петр Порошенко и патриарх Филарет

Петр Порошенко и Ангела Меркель

Петр Порошенко и патриарх Варфоломей

Петр и Марина Порошенко с Жаном Рено

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Порошенко обратил внимание на успешное развитие украинской музыки в минувшем 2018 году, опубликовав видео с фрагментами новых песен.