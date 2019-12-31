"Как смотреть в глаза?" Порошенко назвал освобождение беркутовцев нарушением закона

Освобождение ради обмена военнопленными сотрудников "Беркута", террористов и пособников страны-агрессора недопустимо, ведь оно противоречит закону и уничтожает прямые доказательства преступлений Кремля.

Об этом в интервью телеканалу "Прямой", которое состоялось накануне судебных решений об освобождении беркутовцев и других преступников под личные обязательства, заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.

"Отпускают... Сегодня происходит, сейчас в эти времена проходит заседание суда апелляционной инстанции о том, чтобы отпустить "Беркут", который расстреливал. Не дай Бог, это произойдет. Когда мы составляли "Минск", там записано, что не подпадают те, кто совершили тяжкие преступления, не подпадают те преступники, которые не имеют никакого отношения к событиям на фронте", – напомнил Порошенко.

Петр Порошенко eurosolidarity.org

"А сегодня еще и стоит вопрос о том, чтобы отпустить преступника, предателя, сдавшего украинских спецназовцев, отправившихся на поиски сбитого летчика. На его совести находятся жизни этих спецназовцев. Как будут смотреть в глаза детям, женам, когда человек, непосредственно виноват, сейчас может быть освобожден? Когда Цемаха отпустили и на сегодняшний день это разрушает мировую коалицию в поддержку Украины. Что вы делаете? Это непосредственно прямое доказательство участия России в террористической деятельности", – предостерег пятый президент.

"Нам нужно делать все, чтобы удерживать власть от подобных вещей. Да, приходится принимать непростые решения. Да, я могу предположить, что и Зеленскому сейчас нелегко. Но государственность – держи! По-другому быть не может", – отметил Порошенко.

Как известно, во время так называемого "обмена удерживаемых лиц" украинская власть по требованию Кремля передала представителям террористических группировок ЛДНР, в частности, пять беркутовцев, которые участвовали в массовых расстрелах активистов Майдана 20 февраля 2014.

Николая Бутрименко – фермера, который в 2014 году издал террористам украинских спецназовцев из группы спасения сбитого летчика – вследствие чего 10 бойцов погибли, еще 5 человек попали в плен. Террористов, в 2015 году осуществивших взрыв в Харькове во время мирного шествия активистов Евромайдана возле Дворца спорта, в результате чего погибли 4 человека, было ранено 9 человек.

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