Порошенко обсудил с послом Канады демократические реформы и борьбу с коррупцией в Украине

Пятый Президент Украины и лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко провел встречу с послом Канады в Украине Ларисой Галадза.

Петр Порошенко поблагодарил за многолетнюю и твердую поддержку Украины со стороны Канады, особенно в вопросе отпора российской агрессии и восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины.

Отдельную благодарность лидер "Европейской Солидарности" выразил за помощь Канады в сфере преодоления последствий пандемии коронавируса в нашем государстве.

Значительное внимание было уделено важности демократических реформ в Украине и активизации работы в сфере борьбы с коррупцией.

Отмечено критической важности преодолеть конституционный кризис, вызванный решением Конституционного Суда Украины по антикоррупционному законодательству, продолжение реформы правосудия, обеспечения гарантий независимости деятельности Национального антикоррупционного бюро, верховенства права и свободы СМИ.

Договорились о дальнейших контактах и координации позиций по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер политической партии "Европейская Солидарность", пятый Президент Украины Петр Порошенко примет участие в престижном ежегодном Международном форуме по вопросам безопасности в Галифаксе, который состоится 20-22 ноября.