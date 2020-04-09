Порошенко обсудил с фармкомпанией "Ля Рош" противодействие коронавирусу в Украине

Пятый президент Украины, лидер политической партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко обсудил по телефону с главой мировой фармацевтической компании "Ля Рош" Северином Шваном вопросы противодействия коронавирусу в Украине.
Как сообщает пресс-служба "ЕС", стороны обсудили возможности получения комплектов тестов для диагностирования заболевания коронавирусом, передовых медикаментов, прежде всего для особо тяжелых случаев, и средств для украинских больниц, необходимых для успешного противодействия вирусу.
Лидер "Европейской Солидарности" проинформировал о мерах, принимаемых в Украине для борьбы с эпидемией.
Петр Порошенко
Европейская Солидарность
Северин Шван высоко оценил благотворительную деятельность лично Петра Порошенко и политической партии "Европейская Солидарность" по обеспечению украинских медицинских учреждений необходимыми средствами, оборудованием, медикаментами и международным опытом для эффективного противодействия распространению коронавируса в Украине.
Петр Порошенко и Северин Шван договорились о поддержке дальнейших контактов и соответствующей координации.
Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко выдвинул жесткий ультиматум президенту Украины Владимиру Зеленскому по ПриватБанку. Иначе стране грозит дефолт.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!
Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.