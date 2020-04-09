Главная Новости
9 апреля • обновлено в 19:49
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Порошенко обсудил с фармкомпанией "Ля Рош" противодействие коронавирусу в Украине

1.3т
Читать материал на украинском

Пятый президент Украины, лидер политической партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко обсудил по телефону с главой мировой фармацевтической компании "Ля Рош" Северином Шваном вопросы противодействия коронавирусу в Украине.

Как сообщает пресс-служба "ЕС", стороны обсудили возможности получения комплектов тестов для диагностирования заболевания коронавирусом, передовых медикаментов, прежде всего для особо тяжелых случаев, и средств для украинских больниц, необходимых для успешного противодействия вирусу.

Лидер "Европейской Солидарности" проинформировал о мерах, принимаемых в Украине для борьбы с эпидемией.

Петр Порошенко

Петр Порошенко

Европейская Солидарность

Северин Шван высоко оценил благотворительную деятельность лично Петра Порошенко и политической партии "Европейская Солидарность" по обеспечению украинских медицинских учреждений необходимыми средствами, оборудованием, медикаментами и международным опытом для эффективного противодействия распространению коронавируса в Украине.

Петр Порошенко и Северин Шван договорились о поддержке дальнейших контактов и соответствующей координации.

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко выдвинул жесткий ультиматум президенту Украины Владимиру Зеленскому по ПриватБанку. Иначе стране грозит дефолт.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Погорилко
Тема
Коронавирус
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Тег
Партия "Европейская солидарность"
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
4
Смешно
4
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Julius Evola
Julius Evola
Ля шляп
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Общество

Коронавирус. Самое важное

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги