Порошенко обсудил с фармкомпанией "Ля Рош" противодействие коронавирусу в Украине

Пятый президент Украины, лидер политической партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко обсудил по телефону с главой мировой фармацевтической компании "Ля Рош" Северином Шваном вопросы противодействия коронавирусу в Украине.

Как сообщает пресс-служба "ЕС", стороны обсудили возможности получения комплектов тестов для диагностирования заболевания коронавирусом, передовых медикаментов, прежде всего для особо тяжелых случаев, и средств для украинских больниц, необходимых для успешного противодействия вирусу.

Лидер "Европейской Солидарности" проинформировал о мерах, принимаемых в Украине для борьбы с эпидемией.

Петр Порошенко Европейская Солидарность

Северин Шван высоко оценил благотворительную деятельность лично Петра Порошенко и политической партии "Европейская Солидарность" по обеспечению украинских медицинских учреждений необходимыми средствами, оборудованием, медикаментами и международным опытом для эффективного противодействия распространению коронавируса в Украине.

Петр Порошенко и Северин Шван договорились о поддержке дальнейших контактов и соответствующей координации.

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко выдвинул жесткий ультиматум президенту Украины Владимиру Зеленскому по ПриватБанку. Иначе стране грозит дефолт.

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