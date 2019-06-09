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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

/Новости политики

Порошенко не против стать премьером: есть условие

1.1тЧитать материал на украинском

Пятый президент Украины Петр Порошенко, который является первым номером в списке своей партии "Европейская Солидарность", заявил, что готов возглавить Кабинет министров, если его политсила одержит победу на внеочередных выборах в парламент.

О своих политических амбициях политик рассказал в комментарии "Громадському" во время съезда партии 9 июня.

В частности, на уточняющий вопрос, рассматривает ли Порошенко возможность стать премьером, он ответил утвердительно. "Если мы победим на выборах, то да", – сказал Порошенко.

В то же время, он не ответил, будет ли лично народным депутатом или после выборов сложит мандат.

Петр Порошенко

Петр Порошенко

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"Я твердо убежден, что как лидер партии несу полную ответственность и за действия партии и за действия фракции", – подчеркнул пятый президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, политическая партия "Европейская Солидарность" пятого президента Украины Петра Порошенко 9 июня провела свой решающий съезд, на котором обнародовали и утвердили список кандидатов в общемандатном и одномандатном округах на внеочередных выборах в Верховную Раду 2019.

В первую десятку списка новой партии Порошенко вошли он сам, Андрей Парубий, Ирина Геращенко, Михаил Забродский, София Федина, Мустафа Джемилев, Яна Зинкевич, Олег Синютка, Ахтем Чийгоз, Иванна Климпуш-цинцадзе.

Порошенко заявил, что идет на внеочередные выборы в Верховную Раду 2019, чтобы не допустить реванша пророссийских сил.

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Читайте все новости по теме "Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019" на OBOZREVATEL.

Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Тег
Партия "Европейская солидарность"
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