Вчера стало известно о том, что Порох внес недостающие 18 с чем-то миллионов гривен залога за генерала Марченко. В свою очередь, Марченко сам отказался выходить под залог, пока арестованы его побратимы. В общем, когда военных удалось освободить, начался сбор средств на залог Марченко. Он длился три дня и люди успели собрать около двух миллионов гривен. Думаю, что до конца недели собрали бы всю сумму, но семья Порошенко внесла недостающую сумму.

По этому поводу хочу отметить три важных вещи, чтобы потом никто не забыл. Порох показал, что не заигрывал с армией и не валял дурака, как это многие писали. За эти деньги другие покупают себе пентхаусы, кроссоверы и виллы в Италии. Порох внес залог за генерала. В общем, так поступает настоящий Президент и Главнокомандующий, а не то, что мы имеем сейчас. В общем, Порох не разочаровал нас и откровенно говоря, мы чего-то подобного и ожидали. Это было предсказуемо. Это значит, что мы не ошиблись в наших оценках и станем за него голосовать, когда придет время. Или поддерживать, если тоже придет время.

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Второе. В прессе сообщается, что деньги внесены именно семьей Порошенко, а это значит, что в этом поступке Пороха поддержала Первая Леди, Марина, которая как и Президент, для нас является Первой и Единственной Леди. А кроме того – наверняка и дети поддержали. То есть, этот поступок совершили люди, на которых за пять лет вылито просто килотонны Г. В общем это – лучший ответ всем тем, кто исполнял роли вентиляторов, лопат и субстанции, которую кидают на лопасти. Если этого кто-то до сих пор не понял, то это – к доктору. А те, кто устроил травлю военных… Скажем так, поступил крайне неосмотрительно. Но это – их выбор. Они его уже сделали.

И последнее, короткое замечание. Порох не оставил свою армию, даже уйдя с поста президента. Возможно, однажды армия ответит ему взаимностью.

У меня – все.

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