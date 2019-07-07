"Мы молимся": Порошенко заверил в победе Украины над Россией

Четыреста лет украинцы мечтали и молились о собственном государстве, боролись за него против врагов и бережно хранили его корни.

Об этом пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил журналистам во время посещения Манявского Кресто-Воздвиженского мужского монастыря на Прикарпатье. Он присоединился к многолюдном паломничества, возглавляемой Митрополитом Православной Церкви Украины Епифанием, передает сайт политсилы.

Петр Порошенко в Манявском монастыре eurosolidarity.org

Петр Порошенко в Манявском монастыре eurosolidarity.org

"Здесь очень святое и намоленное место. Четыреста лет украинцы возносили молитву к Господу для того, чтобы он послал нам, украинцам, свое государство, защитил наш язык, защитил душу украинцев. И Господь нас услышал. Этот год очень благословенный, потому что в этом году церковь получила Томос об автокефалии, наша церковь получила признание мирового православия и сегодня я очень рад тому, что на богомолье здесь много тысяч людей, которые пришли в нашу церковь помолиться с Украиной. Сегодня я был вместе с ними, вместе с женой Мариной. И мы также молились за Украину в этот святой день – в День рождения Иоанна Предтечи", – отметил Петр Порошенко.

По его словам, враги идут разными путями – и войной, и информационными атаками пытаются подорвать Украину изнутри.

Петр Порошенко в Манявском монастыре eurosolidarity.org

Петр Порошенко в Манявском монастыре eurosolidarity.org

"Прошу молиться за Украину, прошу молиться за нашу церковь, чтобы Господь послал церкви помощь, поддержку, а государству – защиту и освобождение от чужаков. Мы точно выстоим. Мы сильное государство, у нас сильная церковь, у нас сильная речь, Господь слышит наши молитвы и правда есть с нами. Я оптимист и призываю вас к этому", – подчеркнул лидер "Европейской Солидарности".

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко сказал, что Россия обязана вернуть украинских моряков.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!