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"Мы молимся": Порошенко заверил в победе Украины над Россией

1.1тЧитать материал на украинском

Четыреста лет украинцы мечтали и молились о собственном государстве, боролись за него против врагов и бережно хранили его корни.

Об этом пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил журналистам во время посещения Манявского Кресто-Воздвиженского мужского монастыря на Прикарпатье. Он присоединился к многолюдном паломничества, возглавляемой Митрополитом Православной Церкви Украины Епифанием, передает сайт политсилы.

Петр Порошенко в Манявском монастыре

Петр Порошенко в Манявском монастыре

eurosolidarity.org

Петр Порошенко в Манявском монастыре

Петр Порошенко в Манявском монастыре

eurosolidarity.org

"Здесь очень святое и намоленное место. Четыреста лет украинцы возносили молитву к Господу для того, чтобы он послал нам, украинцам, свое государство, защитил наш язык, защитил душу украинцев. И Господь нас услышал. Этот год очень благословенный, потому что в этом году церковь получила Томос об автокефалии, наша церковь получила признание мирового православия и сегодня я очень рад тому, что на богомолье здесь много тысяч людей, которые пришли в нашу церковь помолиться с Украиной. Сегодня я был вместе с ними, вместе с женой Мариной. И мы также молились за Украину в этот святой день – в День рождения Иоанна Предтечи", – отметил Петр Порошенко.

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По его словам, враги идут разными путями – и войной, и информационными атаками пытаются подорвать Украину изнутри.

Петр Порошенко в Манявском монастыре

Петр Порошенко в Манявском монастыре

eurosolidarity.org

Петр Порошенко в Манявском монастыре

Петр Порошенко в Манявском монастыре

eurosolidarity.org

"Прошу молиться за Украину, прошу молиться за нашу церковь, чтобы Господь послал церкви помощь, поддержку, а государству – защиту и освобождение от чужаков. Мы точно выстоим. Мы сильное государство, у нас сильная церковь, у нас сильная речь, Господь слышит наши молитвы и правда есть с нами. Я оптимист и призываю вас к этому", – подчеркнул лидер "Европейской Солидарности".

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко сказал, что Россия обязана вернуть украинских моряков.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Петр ПорошенкоМитрополит Епифаний
Место
УкраинаИвано-Франковск
Теги
ТомосПартия "Европейская солидарность"
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Пигин Макс
Пигин Макс
"наша церковь получила признание мирового православия " ------------------------- Особенно хорошо то было заметно в Иерусалиме 27 апреля. Забавляет тот факт, что Петя совсем не боится выглядеть полным дэбилом на публике.
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Ин Хозя
Ин Хозя
Пигин Макс, нет самое печальное он такими считает своих граждан, ну граждане тоже не дураки, ну по крайней мере 75 процентов!
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hunt andres
hunt andres
Боже мой, че пьяный хряк несет? Совсем тронулся..
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
hunt andres, Я так понял вчера у них второй алкаш в президента нарисовался...я теперь начинаю путаться кто из них алкашнее))
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Эка...алкаш в роль вошёл...никак не выйдет из образа)))
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