Порошенко анонсировал строительство моста через Дунай

Президент Украины Петр Порошенко анонсировал строительство моста через реку Дунай.

Об этом глава государства заявил во время открытия нового мостового перехода на автодороге "Одесса-Рени", расположенного возле села Паланка (Молдова), информирует пресс-служба Порошенко.

Президент рассказал, что во время визита премьер-министра Болгарии в Украину были даны необходимые поручения по проекту строительства международной трассы не только по маршруту Одесса – Рени, но и через Румынию и Болгарию, чтобы таким образом связать три страны.

"Мы имеем несколько возможных мест для построения моста через Дунай. Мы начинаем разработку необходимой проектной документации и согласования с нашими румынскими и болгарскими партнерами. Уверен в том, что это движение правильное. Движение в Европу", - сказал Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Порошенко согласовал строительство дороги из Одесской области в болгарскую Варну.