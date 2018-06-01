УкрEngРус
Регистрация
БлогиМир

Порошенко анонсировал строительство моста через Дунай

1.2тЧитать новость на украинском

Президент Украины Петр Порошенко анонсировал строительство моста через реку Дунай.

Об этом глава государства заявил во время открытия нового мостового перехода на автодороге "Одесса-Рени", расположенного возле села Паланка (Молдова), информирует пресс-служба Порошенко.

Президент рассказал, что во время визита премьер-министра Болгарии в Украину были даны необходимые поручения по проекту строительства международной трассы не только по маршруту Одесса – Рени, но и через Румынию и Болгарию, чтобы таким образом связать три страны.

Новости
Вторжение в Азовское море: у Порошенко назвали место для размещения базы

"Мы имеем несколько возможных мест для построения моста через Дунай. Мы начинаем разработку необходимой проектной документации и согласования с нашими румынскими и болгарскими партнерами. Уверен в том, что это движение правильное. Движение в Европу", - сказал Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Порошенко согласовал строительство дороги из Одесской области в болгарскую Варну.

Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
6
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги