"Пора поставить точку!": посол Франции заявил о "прогрессе" в окончании войны на Донбассе

Президент Франции Эммануэль Макрона считает, что сейчас существует окно возможностей для того, чтобы сделать прогресс в вопросе войны на востоке Украины.

Об этом в эфире программы "Евроинтеграторы" на ObozTV заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен. По его словам, сейчас самое время, когда международное сообщество должно перейти к действиям и поставить точку в этом вопросе.

Он отметил, что правительство Франции поддерживает идею "формулы Штайнмайера", продолжение Минских договоренностей и разведения сил, которое сейчас происходит.

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"Минские договоренности, подписанные в 2015 году, действуют на сегодняшний день. "Формула Штайнмайера" уточняет некоторые аспекты их реализации. Ее согласования способствует приближению перспективы проведения саммита Нормандского формата", - отметил посол.

Он выразил убеждение, что саммит в нормандской формате все же состоится.

"Сейчас нет даты, но важным будет желание со стороны всех участников саммита быстрее закончить этот ужасный конфликт, который не является замороженным конфликтом, как иногда можно прочитать об этом в международной прессе. Это конфликт, который продолжается, принося новые жертвы. Я хочу почтить украинских военных, которые погибают ежемесячно, почти каждый день. Это страшная боль для Украины, и я разделяю эту боль как представитель Франции", - сказал посол.

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский и глава России Владимир Путин могут встретиться в рамках саммита стран "нормандской четверки" уже в конце текущего месяца – 24 или 26 ноября.

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