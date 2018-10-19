Понадобилось два года: Царев внезапно разоткровенничался про экс-помощника из УКРОПа

Бывший народный депутат от Партии регионов, сторонник "русского мира" Олег Царев подтвердил, что председатель Секретариата партии УКРОП Денис Борисенко был его помощником.

Соответствующее обращение экс-регионала опубликовало издание "Страна.ua". По словам Царева, Борисенко практически не выполнял поручений.

"Да, действительно, Денис Борисенко являлся моим помощником. Он числился моим помощником, у него было удостоверение. Но фактически он не выполнял никаких поручений. И взял я его помощником, потому что попросил меня Слава Олейник. Это мой бывший коллега в Верховной Раде, который впоследствии работал вместе с Коломойским (Игорь Коломойский) и был одним из основателей УКРОП", - сказал Царев.

Он добавил, что Борисенко обслуживал бизнес и был юристом, когда Олейник попросил взять его на работу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2016 году появилась информация, что Борисенко был помощником Царева. Сам председатель УКРОПа называл подобные данные провокацией, опровергая слухи. При этом аппарат Верховной Рады еще тогда дал подтверждение.

"По имеющейся в аппарате Верховной Рады информации, Борисенко Денис Валерьевич был помощником-консультантом на постоянной основе и на общественных началах народных депутатов Украины шестого созыва Трегубова Ю.В. и Олейника С.В., а также помощником-консультантом на общественных началах народного депутата Украины седьмого созыва Царева О.А.", - говорилось в сообщении парламента за 2016 год.