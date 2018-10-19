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Понадобилось два года: Царев внезапно разоткровенничался про экс-помощника из УКРОПа

8.6тЧитать материал на украинском

Бывший народный депутат от Партии регионов, сторонник "русского мира" Олег Царев подтвердил, что председатель Секретариата партии УКРОП Денис Борисенко был его помощником.

Соответствующее обращение экс-регионала опубликовало издание "Страна.ua". По словам Царева, Борисенко практически не выполнял поручений.

"Да, действительно, Денис Борисенко являлся моим помощником. Он числился моим помощником, у него было удостоверение. Но фактически он не выполнял никаких поручений. И взял я его помощником, потому что попросил меня Слава Олейник. Это мой бывший коллега в Верховной Раде, который впоследствии работал вместе с Коломойским (Игорь Коломойский) и был одним из основателей УКРОП", - сказал Царев.

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Он добавил, что Борисенко обслуживал бизнес и был юристом, когда Олейник попросил взять его на работу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2016 году появилась информация, что Борисенко был помощником Царева. Сам председатель УКРОПа называл подобные данные провокацией, опровергая слухи. При этом аппарат Верховной Рады еще тогда дал подтверждение.

"По имеющейся в аппарате Верховной Рады информации, Борисенко Денис Валерьевич был помощником-консультантом на постоянной основе и на общественных началах народных депутатов Украины шестого созыва Трегубова Ю.В. и Олейника С.В., а также помощником-консультантом на общественных началах народного депутата Украины седьмого созыва Царева О.А.", - говорилось в сообщении парламента за 2016 год.

Персона
Олег Царев
Место
Украина
Объект
УКРОП
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