Помощник Зеленского встретился с адвокатом Трампа: о чем говорили

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак во время своей поездки в Мадрид (Испания) имел встречу с Рудольфом Джулиани. Он является адвокатом президента США Дональда Трампа.
Как пишет theБабель, об этом сообщил источник в окружении Ермака. "Андрей Ермак сейчас встречается с представителями разных сторон, в том числе была встреча с Джулиани. Главная цель – максимально четко и без искажений доносить позицию президента", – заявил информатор.
По его словам, в украинском-американских отношениях якобы есть "ряд недобросовестных посредников, которые сильно искажают информацию".
"Такого искажения хотелось бы избежать, и коммуницировать напрямую", – добавил источник из окружения Ермака.
Рудольф Джулиани
"112 Украина"
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее из-за Джулиани разгорелся громкий скандал: адвокат Трампа отменил визит в Украину из-за "врагов" в команде Зеленского.
Известно, что Джулиани говорил о том, что Зеленского в США часто сравнивают с американским президентом Дональдом Трампом.
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