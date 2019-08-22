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Помощник Зеленского встретился с адвокатом Трампа: о чем говорили

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Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак во время своей поездки в Мадрид (Испания) имел встречу с Рудольфом Джулиани. Он является адвокатом президента США Дональда Трампа.

Как пишет theБабель, об этом сообщил источник в окружении Ермака. "Андрей Ермак сейчас встречается с представителями разных сторон, в том числе была встреча с Джулиани. Главная цель – максимально четко и без искажений доносить позицию президента", – заявил информатор.

По его словам, в украинском-американских отношениях якобы есть "ряд недобросовестных посредников, которые сильно искажают информацию".

"Такого искажения хотелось бы избежать, и коммуницировать напрямую", – добавил источник из окружения Ермака.

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Рудольф Джулиани

Рудольф Джулиани

"112 Украина"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее из-за Джулиани разгорелся громкий скандал: адвокат Трампа отменил визит в Украину из-за "врагов" в команде Зеленского.

Известно, что Джулиани говорил о том, что Зеленского в США часто сравнивают с американским президентом Дональдом Трампом.

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Персоны
Владимир Зеленский Андрей Ермак
Место
Украина
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Сикока заплатил за аудиенцию? Долго в приёмной держали?
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