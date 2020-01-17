Поменяла ГАЗ на Mercedes: Тимошенко засекли с элитным кортежем. Видео

В пятницу, 17 января, народный депутат, лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко приехала в Верховную Раду на элитном Mercedes-Benz S 500.

Политик прибыла в парламент в сопровождении другого элитного авто – внедорожника Mercedes-Benz G 350. Видео с депутатом опубликовали в сети (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Отметим, что в 2019 году Тимошенко подала декларацию, в которой не указала, что пользуется вышеуказанными авто. Политик лишь указала Mercedes-Benz GLS 350 (2017 года выпуска) и ГАЗ 14 "Чайка" (1983 года выпуска), что записаны на ее мужа Александра Тимошенко.

Декларация Тимошенко Скриншот

При этом в 2018 году Тимошенко получила 407 390 гривен в виде зарплаты. Также она получила средства на выполнение депутатских полномочий – 422 880 грн, иностранный доход – 270 896 грн, банковские проценты – 69522 грн.

Декларация Тимошенко Скриншот

На счету банке Тимошенко наличными держит 958 798 грн.

Цены на авто с сайта автопродаж Скриншот

Цены на авто с сайта автопродаж Скриншот

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