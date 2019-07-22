"Получит свой загончик!" Шевцова пояснила, как Россия проиграла в Украине

Большинство украинцев не поддержит идею мира России и Украины – они будут препятствовать любой власти, которая "попытается принять российскую игру".

Такое мнение высказала российский политолог, публицист и доктор исторических наук Лилия Шевцова в своем блоге для "Эхо Москвы", комментируя итоги выборов в Верховную Раду Украины.

Шевцова написала, что украинцы хотят мира, но не любой ценой, и добавила, что разные опросы свидетельствуют о такой позиции граждан страны.

Шевцова и Путин

"Большинство украинцев против российской идеи мира с Украиной! И как Киев сможет пойти против большинства? Да украинцы сметут любого президента, если он попытается принять российскую игру", – заявила политолог.

По ее мнению, все партии, кроме пророссийской "Оппозиционной платформы — За жизнь", которые войдут в новую Раду, выступают под реформаторскими и европейскими знаменами.

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"Вряд ли есть основания говорить о победе России, которая участвовала в украинских выборах под вывеской "Оппозиционной платформы" и пока набирает 12.6% голосов. Особенно если учесть затраченные ресурсы, включая Владимира Путина и Оливера Стоуна", — прокомментировала Шевцова.

По ее словам, хоть и пророссийские силы попадут в украинский парламент, но они не смогут практически ничего сделать.

"Пророссийская фракция получит свой загончик в украинском парламенте. Но что она сможет сделать? Разве что консолидировать антироссийский фронт и мешать президенту Зеленскому занимать примиренческую по отношению к Москве позицию (ведь не захочет же он бегать в порученцах у Медведчука!)" — написала политолог.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России возмутились результатами выборов в Украине. А пророссийский крымский блогер Александр Горный заявил, что на внеочередных парламентских выборах в Украине "победил президент РФ Владимир Путин".

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