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Получение Томоса можно сравнить с крещением Руси-Украины – митрополит Даниил

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Митрополит Черновицкий и Буковинский Даниил сравнил получение Томоса об автокефалии ПЦУ с крещением Руси-Украины князем Владимиром Великим.

Он подчеркнул, что особую роль в создании независимой украинской церкви отыграл пятый президент государства, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

"Это историческое событие, которое должно оторвать Украинское государство из этих оков столетних, которые держали украинскую церковь в пределах империи, но теперь украинская церковь должна выполнять свою миссию: быть монолитом единства украинской нации и государства, и будущее нации должна защищать украинская церковь", - сказал митрополит Даниил.

"Петр Алексеевич, вы, как и князь Владимир, сделали неповторимую дело! Я рад, что вы не выходили из политики", - добавил он.

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Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Теги
ТомосПЦУ
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Майданутых мирян видел, но майданутый поп впервые.
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
какой русиукраины?а она тогда была?хватит уже х.ню придумывать,крестили людей из княжеских владений,которые были под рукой ,да и весь поц ,до копейки.
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
мелко лижут, надо глубже, например сравнить с сотворением мира!
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Перейро Себастьян, девочка! а зачем мне твой Гундяев и его девочки?
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Перейро Себастьян
Перейро Себастьян
Петренко Амадеус, пойди поставь свечку за здравие Гуньдяева и девок наего яхте.
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