Получение Томоса можно сравнить с крещением Руси-Украины – митрополит Даниил

Митрополит Черновицкий и Буковинский Даниил сравнил получение Томоса об автокефалии ПЦУ с крещением Руси-Украины князем Владимиром Великим.

Он подчеркнул, что особую роль в создании независимой украинской церкви отыграл пятый президент государства, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

"Это историческое событие, которое должно оторвать Украинское государство из этих оков столетних, которые держали украинскую церковь в пределах империи, но теперь украинская церковь должна выполнять свою миссию: быть монолитом единства украинской нации и государства, и будущее нации должна защищать украинская церковь", - сказал митрополит Даниил.

"Петр Алексеевич, вы, как и князь Владимир, сделали неповторимую дело! Я рад, что вы не выходили из политики", - добавил он.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram