"Получат отпор!" В России грозно выступили против Украины из-за марша на Крым

В Москве назвали провокацией международную мирную акцию Меджлиса, посвященную оккупированному Россией Крыму, и пообещали дать "отпор".

В Совете Федерации отметили, что правоохранительные органы не разрешат членам украинской организации попасть на российскую территорию, поскольку она в судебном порядке признана экстремистской. Об этом сообщает Газета.ru.

"Они могут делать громкие заявления о том, что они такой марш совершат. Естественно, они получат соответствующий отпор. На этом вся их деятельность и закончится", — заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

Иллюстрация. Крым

Член Совета при президенте России по межнациональным отношениям, председатель крымской общественной организации "Инкишаф" Эскендер Билялов назвал акцию фарсом.

"Ничем это не кончится, никто границу не перейдет. Я думаю, что даже украинские власти не заинтересованы в такой акции. Это фарс", — сказал он.

Ранее OBOZREVATEL писал, что глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров объявил о марше на Крым. Акция будет называться "Мир – против насилия и оккупации. Марш достоинства"

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