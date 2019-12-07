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7 декабря • обновлено в 12:50
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"Получат отпор!" В России грозно выступили против Украины из-за марша на Крым

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В Москве назвали провокацией международную мирную акцию Меджлиса, посвященную оккупированному Россией Крыму, и пообещали дать "отпор".

В Совете Федерации отметили, что правоохранительные органы не разрешат членам украинской организации попасть на российскую территорию, поскольку она в судебном порядке признана экстремистской. Об этом сообщает Газета.ru.

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"Они могут делать громкие заявления о том, что они такой марш совершат. Естественно, они получат соответствующий отпор. На этом вся их деятельность и закончится", — заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

Иллюстрация. Крым

Иллюстрация. Крым

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Член Совета при президенте России по межнациональным отношениям, председатель крымской общественной организации "Инкишаф" Эскендер Билялов назвал акцию фарсом.

"Ничем это не кончится, никто границу не перейдет. Я думаю, что даже украинские власти не заинтересованы в такой акции. Это фарс", — сказал он.

Ранее OBOZREVATEL писал, что глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров объявил о марше на Крым. Акция будет называться "Мир – против насилия и оккупации. Марш достоинства"

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Киев
Теги
Россия - страна-агрессор Крым крымские татары Меджлис
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
Главное-громко пернуть в лужу
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