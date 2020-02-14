Полно "слуг" и Порошенко: появились фото из самолета в Мюнхен

На борту самолета в Мюнхен, где 14 февраля состоится конференция по безопасности, заметили пятого президента Петра Порошенко, председателя комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрея Геруса и представителей партии "Слуга народа".

Соответствующие фото из самолета выложил в Telegram-канале политолог Тарас Березовец. Кроме того, на конференцию летит исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко и член наблюдательного совета "Укрзалізниці" Сергей Лещенко.

"Летим на Мюнхенскую конференцию по безопасности. В самолете полно слуг, смотрю, Герус заходит, главное, чтобы Ляшко на борт не сел", – написал Березовец.

Андрей Герус Telegram/BEREZOVIEW

Петр Порошенко Telegram/BEREZOVIEW

Юрий Витренко и Сергей Лещенко Telegram/BEREZOVIEW

Вместе с тем, народный депутат партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в Telegram сообщил, что заметил в самолете в Мюнхен президента Молдовы Игоря Додона вместе с украинской делегацией.

"Среди пассажиров в самолете, которым я вместе с нашей делегацией отправляюсь в Мюнхен, рад был увидеть президента Молдовы Игоря Додона. Интересно, что первое лицо страны летит вместе с нами обычным рейсом из Киева, а дажене напрямую из Кишинева", – написал он .

Напомним, что 14 февраля в Германии начинается Мюнхенская международная конференция по вопросам безопасности. Она будет посвящена темам конфликтов и разоружения, вопросам климата и здравоохранения. На конференцию собираются около 35 руководителей государств и правительств.

На конференции также будет присутствовать президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Порошенко заявил, что по приглашению организаторов примет участие в конференции и выступит с требованием продления санкция против России.

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