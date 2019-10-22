"Политический дилетант": Портников предупредил Зеленского о коварных планах Кремля

Стремление президента Украины Владимира Зеленского договориться с главой РФ Владимиром Путиным о прекращении войны именно благодаря встрече в "нормандском формате" свидетельствует о его политическом дилетантизме.

Такое мнение высказал журналист Виталий Портников в своей статье на "Эспрессо". По его убеждению, глава страны-агрессора ожидает саммита только капитуляции Украины перед Кремлем.

"Российский президент Владимир Путин во время телефонных разговоров с французским президентом Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель вновь подчеркнул, что встреча в "нормандском формате" возможна только в случае ее "тщательной подготовки". Так, проведение саммита опять зависит от того, о чем договорятся советники глав государств и руководители внешнеполитических ведомств. А дата — от сговорчивости Киева и готовности президента Украины выполнить все условия, на которых будет настаивать Москва", — отмечает он.

По словам журналиста, Зеленский возомнил, будто бы на саммите сможет договориться с главой РФ о прекращении войны. И это является свидетельством не только его политического дилетантизма, но и упрямого нежелания или даже неспособности понять, зачем Путин начал эту войну.

Зеленский и Путин

"Российский лидер тоже хочет результативной встречи, о чем он не раз говорил. Но он не собирается действовать наугад, рассчитывать, что будет уговаривать Зеленского и западных партнеров. Он хочет, чтобы все возможные договоренности были четко зафиксированы еще до того, как встретятся лидеры. И да, в письменном виде — как несчастная "формула Штайнмайера", — добавил он.

По мнению Портникова, если Зеленский добивается встречи с Путиным, чтобы уговорить его прекратить войну, то глава страны-агрессора ожидает от нее только капитуляции Украины перед Кремлем.

"Никакой другой роли в Москве ему не отводят, никак иначе он Путина не интересует. Главное — достичь этой капитуляции еще на стадии подготовки "нормандского саммита". И лучше — при поддержке западных посредников", — подытожил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Виталий Портников указал на причины поражений Украины перед Россией, подчеркнув: Зеленский должен осознать, что его встреча с Путиным не изменит вопроса войны и мира. Ведь, если таких договоренностей нет до "очного свидания" двух лидеров, они не появятся и после.

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