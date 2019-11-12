В Одессе ресторан попал в скандал из-за топ-пропагандиста Кремля: что случилось

В одесском гастропабе "Рак и щука" по телевизору показывали программу российского пропагандиста Владимира Соловьева.
Одессит Вячеслав Медведев зашел в заведение перекусить, и был неприятно удивлен, что на экране шла программа топ-пропагандиста Кремля. Об этом одессит сообщил на своей странице в Facebook.
"В первый и последний раз зашёл в бывший "Трубадур", – написал Вячеслав Медведев.
В одесском ресторане показывали российского пропагандиста Соловьева
Вячеслав Медведев/Facebook
В сети разгорелся скандал. Пользователи стали оставлять в адрес ресторана гневные комментарии:
"Вечер выдался не добрым", – написал Valeriy Rubtsov. "Мне кажется, они всегда были немного быковатыми", – отметила Анна Филимонова.
Скрин: страница Вячеслава Медведева/Facebook
Реакция от гастропаба "Рак и Щука" последовала достаточно быстро. На странице заведения в Facebook появился пост с извинениями.
"К сожалению, сегодня произошёл технический сбой на одной из плазм или человеческий фактор. На данный момент мы выясняем эту ситуацию, почему включился такой канал с такой передачей. Мы приносим свои извинения", - написали на страничке ресторана в Facebook.
Скриншот со страницы заведения Рак и Щука
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Соловьев устроил украинофобский демарш в эфире.
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