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12 ноября • обновлено в 17:25
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В Одессе ресторан попал в скандал из-за топ-пропагандиста Кремля: что случилось

1.9т
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В одесском гастропабе "Рак и щука" по телевизору показывали программу российского пропагандиста Владимира Соловьева.

Одессит Вячеслав Медведев зашел в заведение перекусить, и был неприятно удивлен, что на экране шла программа топ-пропагандиста Кремля. Об этом одессит сообщил на своей странице в Facebook.

"В первый и последний раз зашёл в бывший "Трубадур", – написал Вячеслав Медведев.
В одесском ресторане показывали российского пропагандиста Соловьева

В одесском ресторане показывали российского пропагандиста Соловьева

Вячеслав Медведев/Facebook

В сети разгорелся скандал. Пользователи стали оставлять в адрес ресторана гневные комментарии:

"Вечер выдался не добрым", – написал Valeriy Rubtsov. "Мне кажется, они всегда были немного быковатыми", – отметила Анна Филимонова.
В Одессе ресторан попал в скандал из-за топ-пропагандиста Кремля: что случилось

Скрин: страница Вячеслава Медведева/Facebook

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Реакция от гастропаба "Рак и Щука" последовала достаточно быстро. На странице заведения в Facebook появился пост с извинениями.

"К сожалению, сегодня произошёл технический сбой на одной из плазм или человеческий фактор. На данный момент мы выясняем эту ситуацию, почему включился такой канал с такой передачей. Мы приносим свои извинения", - написали на страничке ресторана в Facebook.
В Одессе ресторан попал в скандал из-за топ-пропагандиста Кремля: что случилось

Скриншот со страницы заведения Рак и Щука

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Соловьев устроил украинофобский демарш в эфире.

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Персона
Владимир Соловьев
Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
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Комментарии
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19
Смешно
1
Интересно
5
Печально
2
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Junio Van
Junio Van
Хорошая передача. Пусть рагулье смотрит, открывает для себя пост-mайданутую кукраину. И,да! Там только факты, все можно проверить
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Junio Van, раз такий обізнанець, то давай фактаж одразу, а то говорити - не мішки носити.
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hunt andres
hunt andres
Классно. Шоб у них там желудки повыворачивало, нечисти свидомой)))
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Одесса - русский город !!!
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