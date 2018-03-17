Пока Путин будет в Кремле: Илларионов дал прогноз, что ждет Крым

Президент России Владимир Путин считает аннексированный Крым главным успехом своего правления и вкладывает в него огромные средства, однако после его ухода из Кремля полуостров вернется в состав Украины.

Такое мнение в эфире программы "Західний погляд" на ObozTV высказал российский экономист, бывший советник Путина Андрей Илларионов.

"Деньги на Крым - не проблема для них. В Кремле тратят деньги на много объектов – на Олимпийские игры, на мост в Крым и другие проекты Путина", - отметил Илларионов.

По словам российского эксперта, для Путина важна легитимность аннексии Крыма.

"Путин ожидал международных санкций против РФ и обнищания населения. Он видел даже, как страдает его окружение из-за аннексии Крыма, но это не имеет для него значения", - пояснил он.

"Крым является наиболее важным результатом его президентства. Крым будет под властью России до тех пор, пока Путин будет в Кремле. После того, как Путин покинет Кремль, Крым, не сразу, но вернется в состав Украины. Несмотря на то, что Путин говорит сегодня, несмотря на то, что он инвестирует деньги в Крым и связанные с ним проекты", - уверен Илларионов.

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Как сообщал "Обозреватель", Андрей Илларионов также рассказал, почему Владимир Путин задумывается об аннексии Беларуси.

Подробности смотрите 18 марта в 16:00 в эфире программы "Західний погляд" на ObozTV.