"Пойдут под трибунал": Геращенко предупредил ВСУ о последствиях неподчинения Зеленскому

Если победу во втором туре выборов президента Украины одержит Владимир Зеленский, то Вооруженные силы Украины будут обязаны сохранить верность присяге и подчиниться приказам нового верховного главнокомандующего.

Об этом заявил народный депутат Украины ("Народный фронт") Антон Геращенко в эфире телеканала РolitekA (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Антон Геращенко Скриншот видео

"Тот военнослужащий, тот офицер, который заявит, что он не будет исполнять приказы президента Зеленского, подлежит немедленной передаче военному трибуналу. Потому что офицеры, солдаты приносят присягу на верность не Петру Порошенко, а на верность народу Украины. По Конституции, по закону, тот, кто наберет больше голосов, хотя бы на один голос, тот и будет президентом. И все лица обязаны подчиняться власти, и все, кто верен присяге, должны оставаться ей верными", — сказал парламентарий.

Геращенко также уточнил, что управление войсками осуществляет не президент Украины, а начальник Генерального штаба. Однако глава государства имеет право сменить его даже без согласия Верховной Рады. Таким образом, в случае прихода к власти Зеленский может либо оставить, либо найти замену нынешнему главе Генштаба Виктору Муженко.

"Если оставит, значит, он берет все те ошибки и просчеты, начиная от до сих пор неудовлетворительного снабжения наших войск, заканчивая безнаказанными взрывами четырех огромных военных складов. Он возьмет эту ответственность на себя. Если решит сменить Муженко, то должен найти кандидата, который будет уважаем войсками, который будет профессиональным военным и не имеет шлейфа коррупции, бесхозяйственности и глупости. Это полномочия президента Зеленского, если он им станет", — подытожил нардеп.

Как сообщал OBOZREVATEL, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, какими будут его первые слова при встрече с лидером России Владимиром Путиным. Они будут касаться возврата оккупированных Крыма и Донбасса, а также требований компенсаций за вторжение на эти территории.

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