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"Похоже на шутку": в "Слуге народа" сделали заявление об "увольнении" Богдана

1.5т Читать материал на украинском

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что ему ничего не известно о якобы отставке Андрея Богдана с должности руководителя Офиса президента.

"Я сам только что из новостей узнал. Ничего об этом не знаю", – ответил он на вопрос журналиста "Радіо Свобода".

В то же время один из избранных депутатов от "Слуги народа", просивший не называть его имени, сказал, что Богдан просто пошутил: "Это похоже на шутку, прочитайте заявление до конца".

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Напомним, вечером 1 августа в сети появилось заявление, в котором глава Офиса президента якобы попросил освободить его от должности.

"Прошу уволить меня с занимаемой должности по собственному желанию с момента желания", – сказано в документе. Следовательно, он напрямую не свидетельствует об отставке – сначала Богдан должен сам захотеть уйти.

Андрей Богдан

Андрей Богдан

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • С начала президентской кампании Богдан стал юридическим советником тогда еще кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского.

  • 21 мая вступивший на пост новоизбранный президент Зеленский назначил своим указом Богдана главой Администрации президента Украины, вскоре реорганизованой в Офис президента.

  • Назначение Богдана вызвало скандал из-за обвинений в том, он не может находится на госслужбе в соответствии с законом о люстрации.

  • Богдан заявлял, что попал под закон о люстрации "абсолютно несправедливо", а должность главы Администрации президента вывели из него.

  • В свою очередь заместитель главы АП Руслан Рябошапка заявил, что президент Украины Владимир Зеленский уволит Богдана с должности главы Администрации президента, если Конституционный суд признает, что закон о люстрации соответствует Конституции.

  • Неправительственная организация "Громадський люстраційний комітет" подала иск против президента Украины с требованием отменить указ о назначении Богдана.

  • Верховный суд отказался открывать производство по этому иску.

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Персоны
Андрей Богдан Дмитрий Разумков
Место
Украина
Теги
политика Офис президента Партия "Слуга народа"
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