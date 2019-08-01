"Похоже на шутку": в "Слуге народа" сделали заявление об "увольнении" Богдана

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что ему ничего не известно о якобы отставке Андрея Богдана с должности руководителя Офиса президента.

"Я сам только что из новостей узнал. Ничего об этом не знаю", – ответил он на вопрос журналиста "Радіо Свобода".

В то же время один из избранных депутатов от "Слуги народа", просивший не называть его имени, сказал, что Богдан просто пошутил: "Это похоже на шутку, прочитайте заявление до конца".

Напомним, вечером 1 августа в сети появилось заявление, в котором глава Офиса президента якобы попросил освободить его от должности.

"Прошу уволить меня с занимаемой должности по собственному желанию с момента желания", – сказано в документе. Следовательно, он напрямую не свидетельствует об отставке – сначала Богдан должен сам захотеть уйти.

Андрей Богдан

Как сообщал OBOZREVATEL:

С начала президентской кампании Богдан стал юридическим советником тогда еще кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского.

21 мая вступивший на пост новоизбранный президент Зеленский назначил своим указом Богдана главой Администрации президента Украины, вскоре реорганизованой в Офис президента.

Назначение Богдана вызвало скандал из-за обвинений в том, он не может находится на госслужбе в соответствии с законом о люстрации.

Богдан заявлял, что попал под закон о люстрации "абсолютно несправедливо", а должность главы Администрации президента вывели из него.

В свою очередь заместитель главы АП Руслан Рябошапка заявил, что президент Украины Владимир Зеленский уволит Богдана с должности главы Администрации президента, если Конституционный суд признает, что закон о люстрации соответствует Конституции.

Неправительственная организация "Громадський люстраційний комітет" подала иск против президента Украины с требованием отменить указ о назначении Богдана.

Верховный суд отказался открывать производство по этому иску.

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