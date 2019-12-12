Подписали! Стало известно о важном договоре Украины с НАТО

Украина подписала обновленную редакцию Дорожной карты с НАТО по оборонно-техническому сотрудничеству.

Об этом сообщила пресс-служба СНБО в четверг, 12 декабря, по итогам 28-го заседания Совместной рабочей группы Украина-НАТО в Брюсселе.

Украину на подписании представляла делегация во главе с заместителем секретаря СНБО Сергеем Демедюком, а НАТО – делегация, которую возглавил помощник генсека по оборонным инвестициям Камиль Гранд.

Во время заседания стороны рассмотрели итоги сотрудничества в сфере вооружений и реформирования национального оборонно-промышленного комплекса Украины за 2019 и определили приоритетные задачи на 2020 год.

Также обсуждались практические аспекты сотрудничества в рамках программ Агентства НАТО по поддержке и поставке, Агентства НАТО по связи и информации и групп Конференции национальных директоров по вооружению.

Украина и НАТО, иллюстрация

Как сообщал OBOZREVATEL, парламент принял Постановление о Заявлении Верховной Рады Украины "О первоочередных шагах обеспечения евроатлантической интеграции Украины – обретение полноправного членства Украины в Организации Североатлантического договора" №2327. "За" проголосовали 284 народных депутата.

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