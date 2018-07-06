Президент вніс до парламенту законопроект про податок на виведений капітал, який може замінити податок на прибуток.

Дискусії навколо плюсів і мінусів цього податку для бізнесу і економіки тривають роками. Аргументи за і проти є завжди. Все залежить від того, чого ми прагнемо досягти і що зараз потрібно зробити, щоб запустити економіку і щоб в Україну прийшли серйозні інвестори.

Плюси

1. Це добре для бізнесу.

Логіка проста: бізнес повинен працювати, заробляти, розвиватись і самостійно вирішувати, на що витрачати. А не думати, як сховати зароблене. Це шлях до принципово інакших відносин між державою і бізнесом, заснованих на довірі. Отриманий прибуток залишатиметься в бізнесі. Компанії платитимуть податок тільки з розподіленого прибутку, який у вигляді дивідендів чи інших благ спрямовується власникам.

2. Просте і зрозуміле адміністрування + менше перевірок. Без “мінімізації витрат” і “подвійної бухгалтерії”.

3. Податок на виведений капітал може стати пусковим гачком і відчинить двері для інвестицій в українську економіку. Це працюватиме на перспективу.

Мінуси

1. Серйозна проблема – це втрати бюджету у 2019-2020 роках, коли непрямий ефект від введення цього податку ще не буде відчутний. Приблизні оцінки – мінус 50 млрд гривень на рік для державного бюджету. Які все одно десь потрібно знайти. Але маємо на увазі, що буде економічний ефект від детінізації та інвестіцій у середньостроковій перспективі.

2. Податок на виведений капітал не вигідний тим, хто заробляє на схемах. Втратять фінансову привабливість практики трансфертного ціноутворення. Очевидно, що доведеться шукати нових інвесторів в економіку. З іншого боку, будуть аргументи для реальних переговорів з інвесторами.

Коли естонці почали податкову реформу 17 років тому, то перше, що вони зробили - скоротили кількість державних податків до 9. Другим кроком став податок на виведений капітал. Податок на прибуток був скасований і більше не заважав бізнесу працювати. Країна відчинила двері для інвесторів. Так вирішили системну проблему економіки, бізнес почав працювати, заробляти і прозоро платити податки.

В Україні ситуація дуже відрізняється від Естонії, але це гарний приклад, що це може спрацювати.