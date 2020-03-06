Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина будет поставлять воду в оккупированный Крым исключительно для нужд населения, а не промышленности или военных объектов - ред.
Любая попытка решить вопрос с поставкой воды оккупантам, а она в первую очередь нужна воинским частям на севере Крыма, готовым в любой момент пойти в атаку на Украину, закончиться тем, что в Украине начнется неуправляемый хаос. Для того, чтобы эти намерения, высказанные уже несколькими чиновниками, реализовать практически, придется выстроить украинскую армию, нацгвардию и полицию вдоль всей длины канала по обоим берегам, чтобы они стояли и охраняли воду, которая пойдет оккупантам. Украинская армия от украинских граждан будет охранять воду, которая пойдет русской армии в Крым. Вот как по-оруэлловски это выглядит.
Но, естественно, со стороны общества никто на это просто так смотреть не будет. Видимо, господа Шмыгаль-Арахамия где-то проспали 2015-й год, когда была Гражданская блокада Крыма и прекращение — именно силами гражданского общества — всех коммерческих связей с оккупантами. Были перекрыты три дороги, по которым в Крым шли сотни фур с едой, с товарами, со стройматериалами. Все это (не фуры, а блокада) будет снова, только в гораздо больших масштабах.
Люди будут очень злые, ведь эта словесная подготовка к де-факто сдаче Крыма происходит уже довольно долго. Всех, кого я знаю, кто хоть как-то причастен к защите независимости Украины, приведены подобными заявлениями в состоянии тихого бешенства. Им эту ложь про "поставку воды нашим гражданам", а на самом деле — в в/ч РФ, не скормишь.
Подача воды в Крым
Кроме того, я не представляю себе нашу армию, нацгвардию и полицию, где — везде — служат люди, защищавшие Украину на войне, служат и бойцы, офицеры из Крыма, как они будут охранять этот канал и воду для оккупантов? Это приведет к системному внутриполитическому кризису, детали которого я предсказать не берусь, но последствия — очевидны.
Путин ищет повод и ждет удобного момента для полномасштабного вторжения в Украину, продолжения того, что не удалось в 2014-м. И физически у него для этого все готово. Как официально сообщает ГУР, в 30 км от нашей границы на востоке расставлены части российской армии, которые готовы перейти границу в течение 2 часов. В Крыму они еще ближе. И это те самые части, которым Арахамия-Шмыгаль предлагают подавать воду. К чему это приведет? К хаосу и полномасштабному вторжению России и в Украину. Даже не подача, а лишь попытка подачи воды в Крым приведет к системному внутриполитическому хаосу.
Теперь о предпосылках "водного перемирия". Почему наши власти вообще заговорили о возобновлении подачи воды в Крым именно сейчас? У меня нет никаких инсайдов. Но, судя по внешним проявлениям, у меня осталась одна версия – это ужесточения условий Путина даже просто для встречи с собой. У меня есть предположение, что Путин негласно, но ультимативно требует возобновления подачи воды в Крым, без которой оккупантам стало там действительно тяжело.
Второе его условие – это прекращения вещания единственного крымскотатарского телеканала ATR, который является главной проблемой для Кремля в "окончательном решении крымскотатарского вопроса" и в информационно-дипломатической войне за легализацию аннексии. Мы знаем, что популярность нашего канала в Крыму с годами оккупации только растет, что жителям Крыма все больше нужна правда из Украины.
В своем информационном вещании мы называем все вещи своими именами: оккупантов — оккупантами, предателей — предателями и так далее. Нам давно заблокировали любой сигнал, кроме спутникового. Десять человек, которые снимали для нас сюжеты в Крыму, сидят по российским тюрьмам. Война с нами идет не на жизнь, а насмерть. Я не исключаю подготовки политических убийств на территории Украины, вообще ничего не исключаю.
Именно поэтому я вполне допускаю, что одно из условий Путина для встречи в Нормандском формате, для продолжения процесса обмена удерживаемыми лицами — это прекращение вещания телеканала ATR. Плюс — включить воду.
Посмотрим, как в условиях жесткого российского прессинга, шантажа поведет себя наша власть. Но как поведут себя наши люди, которым не все равно, отдавать ли Крым и крымцев в вечное русское рабство, я очень отчетливо себе представляю.
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