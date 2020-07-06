Под первые самостоятельные санкции от Британии попали 25 россиян

Великобритания впервые после выхода из ЕС объявила собственный санкционный список. Туда попали и 25 граждан России.

О новых санкциях заявил глава Министерства иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, передает Reuters. Согласно опубликованному списку британского правительства, под санкции попали 49 лиц и организаций, которые причастны к нарушениям прав человека.

Так, первые санкции Великобритании нацелены на 25 граждан РФ, которые имели отношение к жестокому обращению и смерти известного аудитора Сергея Магнитского. Как известно. бухгалтер и аудитор Сергей Магнитский умер в СИЗО в Москве в 2009 году. До ареста он расследовал детали многомиллиардных хищений из бюджета РФ. Магнитского посадили те самые чиновники, которых он обвинял в коррупции. Среди этих 25 людей есть председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин и заместитель генерального прокурора РФ Виктор Гринь.

Кроме того, санкции введены против двух организаций, которые причастны к принудительному труду, пыткам и убийствам в Северной Корее, двух высокопоставленных генералов из Мьянмы, а также против 20 граждан Саудовской Аравии. Они причастны к смерти журналиста Джамала Хашогги.

Как сообщал OBOZREVATEL, арест и смерть Сергея Магнитского вызвали скандал в мире, а США приняли "список Магнитского", который предусматривает запрет на въезд в страну российских чиновников, причастных к этому делу, а также арест их счетов.