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17 сентября • обновлено в 06:50
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Почти 100%: в России узнали, когда Путин встретится с Зеленским

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Президенты России Владимир Путин и Украины Владимир Зеленский могут встретиться уже в октябре – на саммите в "нормандском формате".

Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники. При этом условием встречи назвали согласование сроков разведения войск и подписание единой редакции "формулы Штайнмайера".

Произойти это может в Минске 18 сентября.

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"Если это будет сделано, вероятность того, что первая встреча президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского состоится в октябре — на саммите в "нормандском формате", – приблизится к 100%", – говорят журналисты.

Встречу в Минске называют ключевой, ведь переговорщикам предстоит фактически подготовить условия для проведения саммита "нормандской четверки" в Париже.

Зеленский и Путин

Зеленский и Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава ОП Андрей Богдан раскрыл важный нюанс о переговорах Зеленского с Путиным.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Владимир Путин Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
нормандский формат
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70rus xxx
70rus xxx
И что,можно начинать радоваться?
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