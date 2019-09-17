Почти 100%: в России узнали, когда Путин встретится с Зеленским

Президенты России Владимир Путин и Украины Владимир Зеленский могут встретиться уже в октябре – на саммите в "нормандском формате".
Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники. При этом условием встречи назвали согласование сроков разведения войск и подписание единой редакции "формулы Штайнмайера".
Произойти это может в Минске 18 сентября.
"Если это будет сделано, вероятность того, что первая встреча президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского состоится в октябре — на саммите в "нормандском формате", – приблизится к 100%", – говорят журналисты.
Встречу в Минске называют ключевой, ведь переговорщикам предстоит фактически подготовить условия для проведения саммита "нормандской четверки" в Париже.
Зеленский и Путин
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава ОП Андрей Богдан раскрыл важный нюанс о переговорах Зеленского с Путиным.
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