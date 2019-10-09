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9 октября • обновлено в 18:53
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Геннадий Мохненко
Геннадий Мохненко
Пастор, капеллан, основатель реабилитационного центра для детей-беспризорников "Республика Пилигрим" Все статьи автора

Почка Штайнмайера и формула Штрейкбрехера

12.5т

Франк-Вальтер Штайнмайер, отдал свою почку супруге в 2010 ом году. Этот поступок безусловно достоин уважения.

Но план прекращения войны, который окрестили его именем, отвратителен и (настаиваю как священник) аморален.

Давайте представим что вместо пересадки своего органа, ради спасения возлюбленной, федеральному Президенту ФРГ, предложили бы имплантировать больную, изуродованную, напичканную вирусами и дистанционно управляемую каким либо полусумасшедшим негодяем почку. Что то мне подсказывает что данный вариант даже не обсуждался бы. Однако именно это сегодня предлагают моей стране.

Новости
Украина готова уступить Кремлю?!

По этой причине я называю данную идею планом Штрейкбрехера. Фамилия Штайнмайер у меня тут же вызывает ассоциацию именно с этим немецким термином из марксистского курса политэкономии. "Штрейкбрехер" (в прямом переводе) - стачко-лом, ломающий восстание. Согласитесь что, в случае с планом примирения российских оккупантов с защитниками Украины, слово "Штрейкбрехер" показательно… Идея вновь загнать наш народ в имперское стойло сдуревшего соседа - чудовищная подлость.

Моё отношение к "Особому Статусу Донбасса" - как к ужастному диагнозу… Особый статус печени называеться - Цирроз, ноги или левой стороны - Инсульт… Само предложение "отвести украинские войска" (на минуточку стоящие на своей земле, причем далеко от границы) аморально… Как пастор, в соответствии со своими служебными обязанностями, я обязан оценивать этическую составляющую любого процесса личной или общественной жизни. Позвольте со всей очевидностью заявить - это Аморально.

Новости
Капкан Штайнмайера: почему нельзя идти на уступки по Донбассу

От человека, в чей дом ворвался бандит, убив его близких и захватив одну из комнат, не нужно требовать "разблокировать завалы и отойти на несколько метров от забаррикадированной им двери". Подобное предложение - гнусно. Только в сильно поломанном (гуманитарными фантазерами и либеральными идеалистами) мире может звучать такая дурацкая идея. Но увы… Мы живем именно в таковом… Украина имеет полное моральное, теологически, философски, если хотите метафизически гарантированное Право - отказаться от этого варианта.

План Штрейкбрехера, "ломающий восстание", аморален… Единственное, что могло бы предлагать Украине мировое сообщество (будь оно этически не изуродовано) - дать гарантии временно не передвигать наши войска внутрь Донбасса.. Уже это было бы большой, вполне достаточной и запредельно гуманной, уступкой оккупанту.

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Булах Петр
Булах Петр
"Идея вновь загнать наш народ в имперское стойло сдуревшего соседа - чудовищная подлость." Це не подлость, а звичайна зрада інтересів держави
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
Из мохнатки священник как из гомна куля.
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Бізнес -от і всі цінності европейскої еліти
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