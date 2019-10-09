Франк-Вальтер Штайнмайер, отдал свою почку супруге в 2010 ом году. Этот поступок безусловно достоин уважения.

Но план прекращения войны, который окрестили его именем, отвратителен и (настаиваю как священник) аморален.

Давайте представим что вместо пересадки своего органа, ради спасения возлюбленной, федеральному Президенту ФРГ, предложили бы имплантировать больную, изуродованную, напичканную вирусами и дистанционно управляемую каким либо полусумасшедшим негодяем почку. Что то мне подсказывает что данный вариант даже не обсуждался бы. Однако именно это сегодня предлагают моей стране.

По этой причине я называю данную идею планом Штрейкбрехера. Фамилия Штайнмайер у меня тут же вызывает ассоциацию именно с этим немецким термином из марксистского курса политэкономии. "Штрейкбрехер" (в прямом переводе) - стачко-лом, ломающий восстание. Согласитесь что, в случае с планом примирения российских оккупантов с защитниками Украины, слово "Штрейкбрехер" показательно… Идея вновь загнать наш народ в имперское стойло сдуревшего соседа - чудовищная подлость.

Моё отношение к "Особому Статусу Донбасса" - как к ужастному диагнозу… Особый статус печени называеться - Цирроз, ноги или левой стороны - Инсульт… Само предложение "отвести украинские войска" (на минуточку стоящие на своей земле, причем далеко от границы) аморально… Как пастор, в соответствии со своими служебными обязанностями, я обязан оценивать этическую составляющую любого процесса личной или общественной жизни. Позвольте со всей очевидностью заявить - это Аморально.

От человека, в чей дом ворвался бандит, убив его близких и захватив одну из комнат, не нужно требовать "разблокировать завалы и отойти на несколько метров от забаррикадированной им двери". Подобное предложение - гнусно. Только в сильно поломанном (гуманитарными фантазерами и либеральными идеалистами) мире может звучать такая дурацкая идея. Но увы… Мы живем именно в таковом… Украина имеет полное моральное, теологически, философски, если хотите метафизически гарантированное Право - отказаться от этого варианта.

План Штрейкбрехера, "ломающий восстание", аморален… Единственное, что могло бы предлагать Украине мировое сообщество (будь оно этически не изуродовано) - дать гарантии временно не передвигать наши войска внутрь Донбасса.. Уже это было бы большой, вполне достаточной и запредельно гуманной, уступкой оккупанту.

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