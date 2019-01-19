''Почему мы должны дарить русским деньги?'' Зеленский сделал новое заявление о бизнесе в России

Лидер "Квартала 95" и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский пообещал выйти из кипрской компании, которая владеет фирмой, снимающей фильмы на территории РФ.

Об этом он заявил в интервью "Украинской правде", признав, что является совладельцем кипрской компании "Green Family LTD", которая, в свою очередь, владеет российской "Green films" (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Решение у меня следующее, очень простое и которое все снимает. Я понял, что я могу выйти не из этой компании, которая там (в России. – Ред.), а из кипрской компании, которая является владельцем тех компаний", – пояснил Зеленский.

Он отметил, что собирается выйти из кипрской компании в ближайшее время.

"Почему мы должны им дарить то, что мы сделали до 2014 года? Почему мы им должны подарить деньги с роялти? Это контракты, которым по 10 лет. Возьмите те же "Сваты". Если мы выйдем, все деньги у русских останутся. Что ж нам надо делать? Закрыть? Подарить русским наши деньги? Нет", – заявил Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский Getty

Как писал OBOZREVATEL, журналисты программы "Схемы" в своем расследовании сообщили о наличии у Зеленского активов, связанных с кинопроизводством на территории страны-агрессора.

Однако сам Зеленский в комментарии журналистам заявил, что информация о работе его компаний в России — это неправда. "Я с ними не работаю. Успехов вам", — сказал он.

Позже выяснилось, что Зеленский получает средства из России только в виде роялти (лицензионного вознаграждения за использование авторских прав).

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