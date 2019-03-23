"Побежали к Путину": Порошенко резко высказался о визите Бойко и Медведчука в Кремль

Президент Украины Петр Порошенко считает, что председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" и кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук и кандидат в президенты от этой партии Юрий Бойко "объединяются против Украины".

Об этом он сказал в выступлении на Совете регионального развития в Черновцах, комментируя их встречу с премьером РФ Дмитрием Медведевым в Москве, сообщает пресс-служба главы государства.

"Вы видели новости и видео из Кремля. Побежали к Путину. Они экономику обсуждают. Они обсуждают как посадить снова Украину в российскую "газовую иглу". Они уже союзы обсуждают, которые будут созданы после президентских выборов, после парламентских выборов", – отметил Порошенко.

Ukranews.com

По его словам, не сумев прорвать фронт на востоке, преодолеть, разорвать Украину, Кремль сейчас уже не стесняется подрывать наше единство изнутри.

"Вот будущая парламентская коалиция – из Кремля прямое предложение и соответствующая реакция СМИ", – сказал Порошенко.

"Экономику они обсуждают, в то время как наши ребята гибнут на фронте", – добавил президент.

По словам главы государства, именно поэтому сейчас российская пропаганда хочет очернить и унизить в глазах украинцев все, что сделано. Он в очередной раз подчеркнул, что Путин никогда не смирится с тем, что Украина вышла из сферы влияния России, никогда не смирится с тем, что "мы сделали свой выбор евроинтеграционного пути развития государства".

Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ заявила, что "в пределах своей компетенции в сжатые сроки предоставит правовую оценку визита граждан Украины Юрия Бойко и Виктора Медведчука к одному из лидеров страны-агрессора и их заявлениям".

Руководитель аппарата председателя СБУ Игорь Гуськов заявил, что скандал вокруг Бойко и Медведчука является попыткой спецслужб РФ отвлечь внимание СБУ от схемы подкупа украинских избирателей кандидатом, "который устраивает Кремль".

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