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3 апреля • обновлено в 12:17
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Мустафа Найем
Мустафа Найем
Украинский журналист и политик Все статьи автора

Пленки записей Гео Лероса не попали на телеканалы. Так было при Кучме...

В первые трое суток после публикации почти 14 часов записей Гео Лероса плёнки широко разошлись в интернете, но не попали в эфиры большинства телеканалов.

Так было при Леониде Кучме с делом Гонгадзе.

Так было при Викторе Ющенко с его сыном.

Так было при Викторе Януковиче с Межигорьем

Так было при Петре Порошенко с Роттердамом, Розенблатом, Панамой и Гладковским.

Не надоело?

И кстати говоря, а где все эти сестры дубижанские, рыцари всех мастей, телеграмм-обличители и борцы за справедливость? Чего молчите, истерички доморощенные?

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Автор
Мустафа Найем Мустафа Найем
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Мустафы Найема
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Holub Bohdan
Holub Bohdan
А в самого харя не луснула на солодкій посаді? Чи шлунок задоволений, совість мовчить?
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bregovich mark
bregovich mark
Мабуть цьому по цу, менше платити стали!КОГО ще не здав мр а зо та?Як спиться бор цун!Зарплата устраивает гов нюк!Шото друга мишико не слышно?????
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Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
Бунтарський дух не може довго відпочивати.
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