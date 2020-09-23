''Пленки Деркача'' направлены против Байдена, ими руководит Путин – The Washington Post

Президент России Владимир Путин и его окружение "вероятно, направляют" российскую операцию по внешнему воздействию на вмешательство в президентские выборы 2020 году в США против бывшего вице-президента Джо Байдена.

Об этом пишет издание The Washington Post, ссылаясь на отчет Центрального разведывательного управления. Там напомнили, что в спецоперации участвует украинский народный депутат Андрей Деркач, связанный с личным адвокатом президента США Дональда Трампа.

По источникам авторов статьи, 31 августа ЦРУ опубликовало оценку российских усилий по вмешательству в выборы на внутреннем, секретном отчете под названием CIA Worldwide Intelligence Review. Аналитики ЦРУ составили отчет с участием Агентства национальной безопасности и ФБР на основе нескольких десятков сведений, полученных из публичных и засекреченных источников разведки.

Отчет включает детали анализа ЦРУ деятельности Деркача по распространению унизительной информации о Байдене в США через лоббистов, Конгресс, СМИ и контакты с деятелями, близкими к президенту.

"Мы оцениваем, что президент Владимир Путин и высокие российские чиновники знают и, возможно, управляют операциями влияния России, направленными на унижение экс-вице-президента США, поддержку президента США и разжигание общественного расстройства перед выборами в США в ноябре", – говорится в отчете ЦРУ .

"Как известно, ранее Управление директора национальной разведки и Министерство финансов признали Деркача российским агентом, но публично не сообщалось, что ЦРУ, АНБ и ФБР считают Путина непосредственным куратором кампании Деркача", – говорится в статье.

Издание также отмечает, что ЦРУ, АНБ и ФБР отказались комментировать эту информацию, но ни одно из трех ведомств не отрицает ни одной детали этого отчета.

The Washington Post напомнил, что 10 сентября Министерство финансов США ввело санкции против Деркача, утверждая, что он "был активным российским агентом более десяти лет, поддерживая тесные связи с российскими спецслужбами". Министр финансов Стивен Мнучин сказал в заявлении от 10 сентября, что "Деркач и другие российские агенты используют манипуляции и обман для попытки повлиять на выборы в США и в других регионах мира".

Заявления о вмешательстве России и ее агента Деркача в избирательную кампанию США сделал также директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Иванина. Издание также напоминает, что на прошлой неделе директор ФБР Кристофер Рэй ссылался на заявление Иванина во время показаний перед Комитетом национальной безопасности Палаты представителей Конгресса США. Рэй заявил, что ФБР отслеживало "очень активные усилия" России с целью очернить вице-президента Байдена, пишет The Washington Post.