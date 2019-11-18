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18 ноября • обновлено в 19:05
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План Зеленского по Донбассу: в России огрызнулись и выдвинули условия

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Российская сторона выступила против пересмотра "Минских соглашений" по Донбассу.

Полпред России на переговорах контактной группы в Минске Борис Грызлов выразил возмущение желанием Украины использовать другие модели переговоров, передает RT.

"Не нужно рассчитывать на пересмотр Минских соглашений в других форматах, а тем более пытаться сделать это в одностороннем порядке", – заявил Грызлов.

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Особо его разозлили высказывания президента Украины Владимира Зеленского о том, что в случае "тупика" в переговорах с РФ, придется "вытащить" людей из ОРДЛО, которые считают себя украинцами и не хотят жить в оккупации.

"Если выяснится, что данные сведения соответствуют действительности, следует отметить, что подобная позиция не соответствует содержанию Минских договорённостей и крайне негативно воспринимается жителями Донбасса", – считает представитель страны-агрессора.

Зеленский и Путин

Зеленский и Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что в случае, если Минские договоренности исчерпают себя и покажут неэффективность, Украина будет готова представить несколько запасных планов.

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Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персона
Борис Грызлов
Место
Украина
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