Пискун назвал причину увольнения с должности советника Венедиктовой

Бывший генеральный прокурор Святослав Пискун подтвердил свою отставку с должности внештатного советника генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой.

В комментарии телеканалу "112-Украина" 25 августа Пискун уточнил, что написал заявление по собственному желанию. Венедиктова уже подписала документ.

Экс-советник Венедиктовой заявил, что такое решение связано не с его личными отношениями с генеральным прокурором, а с мнением сотрудников, "которые там работают и работали даже в большей степени".

"Соросовский клан давил на Венедиктову из-за моего назначения", – сказал Пискун.

Напомним, Пискун занимал должность генпрокурора трижды – с июля 2002 года по октябрь 2003, с декабря 2004 года по октябрь 2005 года и с апреля по май 2007 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, Святослав Пискун стал советником нынешней главы Офиса генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой 27 июля. Пискун был назначен вне штата на общественных началах.

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