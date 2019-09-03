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3 сентября • обновлено в 11:31
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"Певучая речь": Зеленский подшутил над Рабиновичем в Раде

1.9т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский едко подколол народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадима Рабиновича после его выступления в Верховной Раде на украинском языке.

Рабинович выступил против продажи земли Украины и заговорил на украинском, несмотря на свои предубеждения, о которых заявлял раньше.

После него выступил Зеленский. Он обратился к представителю "Оппозиционной платформы – За жизнь".

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"В первую очередь, я хотел бы обратиться к господину Вадиму Рабиновичу. Еще раз добрый день! Услышал вашу прекрасную, певучую речь…" – подколол Зеленский нардепа.

"Я хотел бы вам сказать, что рассматривается вопрос о снятии депутатской неприкосновенности, а не о неприкосновенности земли. Просто напомнить, о чем идет речь", – продолжил президент, сорвав аплодисменты.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный депутат от фракции "За майбутнє" Антон Киссе рассмешил своих коллег выступлением на украинском языке.

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Персоны
Владимир Зеленский Вадим Рабинович
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
два клоуна гарно відпрацювали свої ролі. до речі обидва євреї , що наштовхує на думку, що таки землю такі і скуплять а ви адепти зє веселіться. Клоун він і в Африці клоун і в Верховній Раді, що сильно засмучує. І шо він там робить в нього є ОП чи може хтось його подвинув з крісла Оп може якийсь черговий богдан чи разумков
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Макарский Александр
Макарский Александр
Порхатые кируют нерабами як хотят,а те мриют о евротруселях и гарно воют похоронную щеневмерлу
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