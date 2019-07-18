Порошенко пытаются снять с выборов, дело передали Вовку

Шестой Апелляционный административный суд Киева рассмотрел иск против лидера партии "Европейская Солидарность" с требованием снять Петра Порошенко с регистрации якобы за нарушение порядка ведения предвыборной агитации. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Как отмечается в сообщении, дело передано на рассмотрение Окружного административного суда города Киева. В партии же уверенны, что иск не имеет никаких правовых перспектив.

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"Его можно было бы рассматривать как курьез в ряду препятствий, которые создают "Европейской Солидарности" в течение всей избирательной кампании правоохранительные органы и "кремлевские агенты" из-за абсурдных заявлений и необоснованных претензий.

Но в то же время мы очень хорошо знаем о скандальную репутацию Окружного административного суда города Киева и его председателя – Павла Вовка. Избежав незаконным способом оценки и аттестации, этот орган превратился в конвейер, который штампует одно одиозное решение за другим.

Очевидно, что новая власть, вместо того, чтобы завершить реформирование, решила законсервировать этот суд и поставить его себе на службу. Именно этот суд "прославился" позорными решениями, которые вызвали резонанс в обществе. Он признавал, в частности, незаконной национализации "Приватбанка", приостановил процесс переименования УПЦ Московского патриархата и восстановил в должностях беркутовцев, которые разгоняли Евромайдан", – говорится в сообщении пресс-службы.

Таким образом, партия "Европейская Солидарность" расценивает намерение снятия с выборов лидера партии Петра Порошенко как элемент давления на политическую силу, которая ведет активную кампанию и последовательно противостоит российскому реваншу.

В партии также сообщили, что решение Шестого апелляционного административного суда Киева будет обжаловано в Верховном Суде.

"Никто и ничто не остановит "Европейскую Солидарность" и ее лидера от противодействия российскому реванша и защиты курса Украины на членство в Евросоюзе и НАТО", – отметили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZREVATEL, данные социологического исследования, проведенного Институтом стратегических исследований и прогнозов "Янус" и Центром "СОЦИС" показали, что Порошенко внес наибольший вклад в развитие украинской государственности среди всех президентов Украины.

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