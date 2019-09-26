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27 сентября • обновлено в 19:47
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Первый замглавы Минздрава оскандалился из-за вопроса СМИ

5.7т Читать материал на украинском

Первый заместитель главы Минздрава Андрей Семиволос спешно покинул брифинг после неудобного вопроса журналистки.

Корреспондент "Радио Свобода" спросила его о скандале в ведомстве и недопуске на рабочие места людей из команды прошлого руководства (чтобы посмотреть видео, проскролльте страницу до конца).

На что Семиволос встал со своего места и без каких-либо объяснений вышел из помещения.

Андрей Семиволос

Андрей Семиволос

Скриншот

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После этого советник министра здравоохранения Дмитрий Раимов заявил журналистам, что Семиволосу срочно нужно было уйти на какое-то совещание.

Как сообщал OBOZREVATEL, Гончарук публично поскандалил с журналисткой, обвинив ее в распространении лжи.

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Станкевичус Лілія
Станкевичус Лілія
)) Пішов, бо на знайшов відповідного смайлика. Зекоманда вміє спілкуватися тільки смсками у смартфоні
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Ignatova Natalia
Ignatova Natalia
Везде хамы
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
а он тестикулами? или это ОНО?
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