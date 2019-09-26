Первый замглавы Минздрава оскандалился из-за вопроса СМИ

Первый заместитель главы Минздрава Андрей Семиволос спешно покинул брифинг после неудобного вопроса журналистки.

Корреспондент "Радио Свобода" спросила его о скандале в ведомстве и недопуске на рабочие места людей из команды прошлого руководства (чтобы посмотреть видео, проскролльте страницу до конца).

На что Семиволос встал со своего места и без каких-либо объяснений вышел из помещения.

Андрей Семиволос Скриншот

После этого советник министра здравоохранения Дмитрий Раимов заявил журналистам, что Семиволосу срочно нужно было уйти на какое-то совещание.

За що з нами так?...((((( pic.twitter.com/P6JUsWLEXe — Радіо Свобода (@radiosvoboda) September 25, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, Гончарук публично поскандалил с журналисткой, обвинив ее в распространении лжи.

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