"Первый в истории!" У Порошенко раскрыли его планы на кресло премьера

Пятый президент Украины Петр Порошенко не претендует на кресло премьер-министра в следующем Кабинете министров.
Об этом OBOZREVATEL заявил политтехнолог Порошенко Виктор Уколов. По его словам, большинство в будущем парламенте, вероятно, станет пропрезидентским. Также он отметил, что Порошенко намерен стать в острую оппозицию к нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому.
"Он станет первым в истории Украины президентом, который поведёт свою партию на парламентские выборы. У нас уже были такие прецеденты, как, к примеру, первый президент Леонид Кравчук. Но никто ещё не вёл собственный проект в парламент", — сообщил Уколов.
Петр Порошенко
Как сообщал OBOZREVATEL:
политическая партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" намерена провести ребрендинг.
на внеочередных выборах в Верховную Раду она пойдет с прежними политиками, но будут и новые лица.
новым главой избирательного штаба станет заместитель председателя фракции БПП Сергей Березенко.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!