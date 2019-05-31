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"Первый в истории!" У Порошенко раскрыли его планы на кресло премьера

2.1тЧитать материал на украинском

Пятый президент Украины Петр Порошенко не претендует на кресло премьер-министра в следующем Кабинете министров.

Об этом OBOZREVATEL заявил политтехнолог Порошенко Виктор Уколов. По его словам, большинство в будущем парламенте, вероятно, станет пропрезидентским. Также он отметил, что Порошенко намерен стать в острую оппозицию к нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому.

"Он станет первым в истории Украины президентом, который поведёт свою партию на парламентские выборы. У нас уже были такие прецеденты, как, к примеру, первый президент Леонид Кравчук. Но никто ещё не вёл собственный проект в парламент", — сообщил Уколов.

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Петр Порошенко

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Алексеевич Сергей
Алексеевич Сергей
на зоне он будет премьером
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Montana Tony
Montana Tony
Место алкаша вальцмана в тюрьме
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