Первое заседание новой Верховной Рады: все подробности

Первое заседание Верховной Рады 9-го созыва состоится 29 августа. 424 народных избранника принесут торжественную присягу и получат мандаты.

В первую очередь нардепы собираются утвердить новый состав Кабинета министров Украины, нового генерального прокурора и принять ряд законов. Кроме того, в первый день своей работы они назначат глав комитетов ВРУ и спикера парламента.

OBOZREVATEL будет следить онлайн за происходящим. (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Верховная Рада Украины "Эколог"

Новый состав Верховной Рады

Из-за того, что внеочередные парламентские выборы не проводились на оккупированных территориях ОРДЛО и Крыма, в новом созыве Верховной Рады будет не хватать 26 депутатов. Оставшиеся 424 мандата распределены следующим образом:

Предполагается, что коалиция в Верховной Раде будет сформирована фракциями "Слуги народа", "Голоса" и "Батьківщини".

Кто возглавит парламент

Единственным известным кандидатом на место спикера ВРУ в настоящее время является Дмитрий Разумков. Кроме того, он уже ведет подготовительные заседания перед стартом работы девятого созыва. Тем не менее, только первое заседание нового парламента окончательно решит, кто станет спикером Рады.

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Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в "Слуге народа" назвали имена будущих глав комитетов Верховной Рады, почти все из которых достались пропрезидентской партии.

Ранее стало известно, что "Слуга народа", вероятно, составит коалицию с двумя партиями — "Голосом" и "Батькивщиной".

Что касается должностей министров обновленного Кабмина, то, по словам одного из лидеров "СН" Давида Арахамии, кресла определены уже примерно на 70%.

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