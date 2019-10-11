"ЦИК уже "перезагрузили": Зеленского призвали не трогать Верховный суд

Президента Владимира Зеленского заподозрили в желании взять под контроль Верховный суд Украины.

"Меня беспокоит законопроект, который предусматривает полную перезагрузку Верховного суда Украины и сокращения количества судей с 200 до 100", – заявила в эфире ObozTV народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Иванна Климпуш-Цинцадзе, ранее занимавшая пост вице-премьер-министра в правительстве Владимира Гройсмана.

Нардеп напомнила, что Верховный и Высший антикоррупционный суд были "полностью перезагружены" в ходе реформы предыдущего президента Петра Порошенко.

"И требования (снова. – Ред.) перезагрузить Верховный суд заставляют меня думать о политической заинтересованности в контроле над Верховным судом Украины… Со стороны президента Украины, его Офиса, возможно, руководителя его Офиса", – отметила она.

Климпуш-Цинцадзе обратила внимание, что ВСУ – единственная инстанция в Украине, которая принимает решения по судебным спорам, в том числе по поводу выборов.

"ЦИК уже "перезагрузили". Подозреваю, на очень послушную, политически заангажированную Центральную избирательную комиссию. И это произошло без каких-либо реальных правовых оснований. Что касается Верховного суда – это еще одна инстанция, которая может принимать решения по поводу выборов", – подчеркнула политик.

Она не исключила, что это может быть связано с недавним согласованием т.н. "формулы Штайнмайера", которая касается проведения местных выборов на оккупированных территориях Донбасса.

Напомним, 12 сентября фракция "Слуга народа", которая сформировала монобольшинство в Верховной Раде, поддержала в первом чтении президентский законопроект №1008. Документ, в частности, предусматривает сокращение состава Верховного суда с 200 до 100 судей, а также вводит новый порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей.

В Верховном суде Украины facebook.com/supremecourt.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале октября глава Верховного суда Валентина Данишевская пожаловалась, что не может встретиться с президентом Владимиром Зеленским, чтобы узнать его политику по отношению к суду.

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