Перезагрузка ЦИК: Парубий озвучил сроки

Верховная Рада должна проголосовать за обновление состава Центральной избирательной комиссии после каникул, в сентябре.

Об этом заявил спикер парламента Андрей Парубий на итоговой пресс-конференции, передает "РБК-Украина". Он отметил, что вопрос ЦИК должен быть одним из первых на рассмотрении следующей сессии.

"Я убежден, что одним из первых вопросов следующей сессии должно быть обновление состава Центральной избирательной комиссии. Обновление ЦИК должно быть принято как можно быстрее. В сентябре - это тот месяц, когда мы сможем обновить Центральную избирательную комиссию", – заявил Парубий.

Андрей Парубий Пресс-служба Верховной Рады

По его словам, Украина не может войти со старым составом ЦИК в избирательный период, который состоится в 2019 году.

Напомним, 5 февраля 2018 президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду представление на кандидатов в новые члены Центризбиркома.

Андрей Парубий Пресс-служба Верховной Рады

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 июля, украинские нардепы во время заседания Верховной Рады отказались начать увольнение членов Центральной избирательной комиссии, несмотря на то, что срок их полномочий истек.

В связи с этим, члены фракции БПП объявили бойкот в Верховной Раде. Они заявили, что не поддержат ни один законопроект, пока не будет обновлен состав комиссии.

10 июля представитель президента Ирина Луценко сообщила, что в парламенте рассматривают возможность увеличить число членов ЦИК. После этого фракция БПП подтвердила готовность отозвать одну из своих кандидатур на должности членов Центральной избирательной комиссии.